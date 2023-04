Kolejny debiut i kolejne widły. Magazynowa spółka i uprzywilejowane akcje

Na listę notowanych na NewConnect podmiotów weszła w piątek 28 kwietnia spółka Robs Group Logistic z branży magazynowo-logistycznej. Jak w przypadku poprzednich debiutów w tym roku na akcje jest dość duży popyt i początkowo handel został zawieszony. Spółka informuje, że co roku zarabia kilka milionów złotych, którymi dzieli się z akcjonariuszami, ale dywidenda nie jest równa dla wszystkich przez uprzywilejowane akcje prezesa.

/ https://robs-group.pl/pl/naszerealizacje/

Robs Group Logistic to piąty debiut na NewConnect w bieżącym roku i już trzeci w kwietniu - po kosmicznych startach Prostej Giełdy i YetiForce. Ten ostatni przykład szybko zapisał się w giełdowej historii, bo już po 4 dniach od startu notowań KNF złożyła wniosek do GPW o zawieszenie handlu ze względu na możliwość obrotu z naruszeniem interesów inwestorów.

Wracając do piątkowego debiutu, do obrotu zostało wprowadzonych 12 630 000 akcji serii B oraz 1 495 552 akcji serii C. Nie zostają wprowadzone akcje serii A w liczbie 6 600 000 szt., które należą do prezesa zarządu i założyciela spółki. Cena odniesienia została ustalona na podstawie ceny z ostatniej emisji akcji serii C, które były sprzedawane po 2 zł, dzięki czemu pozyskano blisko 3 mln zł.

Po ponad godzinie od debiutu handel nie został rozpoczęty, a teoretyczny kurs otwarcia (TKO) wskazywał jego wzrost względem ceny odniesienia o 85 proc. Nie przeprowadzono zatem jeszcze żadnej transakcji.

W sumie w akcjonariacie przed debiutem było 33 akcjonariuszy, ale dwóch największych z nich zawarło tzw. umowy lock-up, ograniczające możliwość sprzedaży posiadanych akcji. Ograniczenie nie jest jednak bardzo kategoryczne, bo opiera się na zobowiązaniu do niezbywania akcji w okresie 18 i 6 miesięcy od debiutu bez pisemnej zgody domu maklerskiego.

Warto pamiętać o jeszcze jednym istotnym aspekcie dotyczącym akcji spółki. Te w posiadaniu prezesa i największego akcjonariusza są uprzywilejowane, co do głosu (1 akcja to 2 głosy) na WZA i dywidendy, tj. na każdą akcję wypłaca się 150 proc. dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. To ważne, bo spółka jest rentowna przydzielała już dywidendę w przeszłości.

Czym zajmuje się Robs Group Logistic ?

Z informacji prasowej od debiutanta dowiadujemy się, że firma świadczy kompleksowe usługi montażu, demontażu, przebudowy i serwisu regałów dla magazynów wysokiego składowania, obsługując przy tym firmy z sektora na świecie. Komunikat wśród klientów Robs Group Logistic wymienia m.in.: Jungheinrich, AB Constructor, Stow Group, Bito Lagertechnik, AJ Produkter i Nordiska Lagermontage.

Obecnie spółka dysponuje własnymi magazynami wysokiego składowania o powierzchni 1 500 m2 oraz 600 m2 zaplecza produkcyjnego i powierzchni biurowej. Robs Group Logistic oprócz usług oferuje również kompletne regały i akcesoria do regałów – nowe i używane, pozyskując materiały z demontaży. Spółka produkuje również elementy regałów i posiada do tego park maszynowy – podaje w informacji prasowej.

Głównym rynkiem działania jest Skandynawia, ogółem przychody z eksportu usług i sprzedaży towarów stanowiły 85 prac. całości sprzedaży za 2022 rok. Od trzech lat spółka podwaja skalę działania, w 2022 roku przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 20 mln zł, co w dużej mierze jest pochodną wysokiej koniunktury w branży magazynowej – inwestycji nowych i odtworzeniowych – czytamy w komunikacie.

spółka

Więcej informacji o spółce oraz opis zidentyfikowanych ryzyk inwestycyjnych można znaleźć w dokumencie informacyjnym.

We wrześniu 2022 r. ZWZA podjęło uchwałę o podziale zysku za 2021 r., w której ponad 2,8 mln zł przeznaczyło na dywidendę, a nieco ponad 190 tys. zł na kapitał zapasowy. Na koniec 2022 r. spółka dysponowała środkami finansowymi w kwocie 115 tys. złotych oraz posiadała należności krótkoterminowe w wysokości 5,177 mln zł. Bilansowa wartość aktywów obrotowych na koniec roku 2022 wyniosła ponad 8,56 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 3,06 mln zł. W związku z powyższym kapitał obrotowy spółki kształtował się na poziomie 5,49 mln zł, wynika z dokumentu informacyjnego.

Według kursu odniesienia wartość spółki wyniosła 41,45 mln zł, a wartość wprowadzanych do obrotu akcji 28,25 mln zł. Robs Group Logistic jest 360. spółką na NewConnect i 4. działającą w przypisanym sektorze „zaopatrzenie przedsiębiorstwa”. W obrocie posługuje się skróconą nazwą „ROBSGROUP” i tickerem „RGL”.