Kolejny cud w Turcji. Znaleziono 2 żywe ofiary trzęsienia ziemi

198 godzin po trzęsieniu ziemi ratownicy wydobyli spod ruin dwie osoby - informuje agencja Reutera, powołując się na turecką redakcję CNN.

Ofiary ocalono spod gruzów bloku mieszkalnego w Kahramanmaras. Jednym z uratowanych jest 17-letni chłopiec.

'We finally saw her hand': Hungarian rescuer recalls saving girl after Turkey earthquake https://t.co/9aixTBVFxj pic.twitter.com/50gnGxaPED