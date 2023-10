Kolejny browar się zamyka. Powodem zbyt wysokie koszty utrzymania

Nie tak dawno informowaliśmy, że swoją działalność zakończył Browar Leżajsk. Teraz PortalSpozywczy.pl podał, że zamyka się Kujawski Browar Regionalny Osowa Góra. Przyczyną takiego ruchu są zbyt wysokie koszty utrzymania tego przedsięwzięcia.

fot. DedMityay / / Shutterstock

Browar miał w swoim portfolio takie piwa jak np. Bydgoski Apacz, Singiel, Pszeniczniak, Witek czy Bydgoskie Sesyjne.

Browar wydał oświadczenie

“Z końcem września zamykamy browar. Krótka, bo ośmioletnia historia, dobiegła końca. Chcę podziękować wszystkim naszym klientom za wsparcie. Osobne podziękowania należą się naszej ekipie. Andrzej, Tomasz, Mateusz, Jakub, Przemek. Dobra robota!” - napisano w mediach społecznościowych browaru.

“Aby warzyć i sprzedawać dobre piwo, potrzebna była nowa linia rozlewnicza tak, aby to, co uwarzymy, trafiało do klienta w jakości, za jaką płaci ciężko zarobionymi pieniędzmi. Po długim namyśle doszedłem do wniosku, że nie ma sensownych podstaw kolejnej inwestycji. Dziękuję wszystkim życzliwym ludziom, których spotkaliśmy na naszej browarniczej drodze” - dodał właściciel browaru Piotr Andres.

Można uznać, że w ostatnich latach na bydgoskim rynku piwowarskim nie dzieje się najlepiej. Portal expressbydgoski.pl dodał, że dwa lata temu zamknął się Browar Myślęcinek, a 17 lat temu znany Kujawiak.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

PB