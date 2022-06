Kolejny bank z lokatą na 7 proc. Tym razem na pół roku

fot. Porpoise / / Shutterstock

Banki podnoszą oprocentowanie lokat. Do wyścigu dołączył się Nest Bank i od razu wysunął się na czołówkę. Proponuje Lokatę Witaj na 7 proc., którą można założyć na pół roku. Maksymalna kwota depozytu to 20 000 zł. Niestety, jest to lokata z dodatkowymi warunkami.

Taką stawkę bank proponuje nowym klientom, którzy zdecydują się założyć konto. Muszą też spełnić dodatkowe warunki - zapewnić miesięczne wpływy na Nest Konto w wysokości minimum 2000 zł, wykonać 3 dowolne transakcje w każdym miesiącu trwania lokaty (płatność BLIK, kartą debetową czy przelewy) oraz posiadać aktywne zgody marketingowe. Bank proponuje też Lokatę Witaj na 6 proc. na 3 miesiące. Tu też trzeba spełnić analogiczne warunki.

Nest Bank podniósł też oprocentowanie Lokaty Nowe Środki. Mogą z niej skorzystać zarówno klienci, którzy posiadają już konto w Nest Banku lub dopiero je założą. Lokatę można otworzyć tylko na dodatkowe pieniądze, które zostały przelane po 10 czerwca br. Możliwą kwotę lokaty klient widzi podczas jej zakładania w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej.

3 miesiące - 4,50 proc.

6 miesięcy - 5,25 proc.

12 miesięcy - 5,25 proc.

18 miesięcy - 5,50 proc.

24 miesiące - 6,00 proc.

36 miesięcy - 6,00 proc.

W górę poszły stawki na Nest Lokacie Lojalnej. Może z niej skorzystać zarówno obecny, jak i nowy klient indywidualny, który aktywnie korzysta z Nest Konta. Należy zapewniać miesięczne wpływy na Nest Konto w wysokości minimum 2000 zł lub w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na BIZnest Konto w wysokości 5 000 zł, wykonać 3 dowolne transakcje spośród: płatność BLIK lub kartą debetową, przelew zewnętrzny w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty oraz posiadać aktywne zgody marketingowe.

3 miesiące - 3,00 proc.

6 miesięcy - 3,50 proc.

12 miesięcy - 3,75 proc.

18 miesięcy - 4,00 proc.

24 miesiące - 4,00 proc.

36 miesięcy - 4,00 proc.

16 czerwca bank podniesie promocyjne oprocentowanie dla nowo otwieranych kont Nest Oszczędności i BIZnest Oszczędności do 5 proc. Promocyjne oprocentowanie jest dostępne do kwoty 100 000 zł i obowiązuje przez 2 pełne miesiące od otwarcia rachunku. Obecnie 5 proc. można zyskać także na nowo otwartym koncie oszczędnościowym Nest Skarbonka. Jednak promocyjne oprocentowanie obowiązuje do kwoty 10 000 zł przez okres 6 pełnych miesięcy od otwarcia konta.