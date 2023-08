Kolejny atak dronów na Rosję. Uszkodzono samoloty wojskowe

Psków na północnym zachodzie Rosji został zaatakowany dronami w nocy z wtorku na środę; są doniesienia o co najmniej czterech uszkodzonych samolotach wojskowych – poinformowało BBC.

Zaatakowano też Briańsk w pobliżu granicy z Ukrainą, gdzie uszkodzono fabrykę. Drony uderzyły też w pobliżu Tuły i Kaługi niedaleko Moskwy. Okupowaną przez siły rosyjskie stolicę Krymu Sewastopol atakowały drony z morza.

❗️ #Pskov. Emergency services report that four Il-76 aircraft were damaged after a drone attack on a military airfield. At least 20 drones were involved in the attack on Pskov, Russian media reported.



Local residents publish footage of the situation in the city. pic.twitter.com/aKVgAkuQDy