Kolejny Sputnik? Rosja chce stworzyć na Dalekim Wschodzie aglomerację z milionem mieszkańców

Władze Rosji planują utworzenie na Dalekim Wschodzie aglomeracji miejskiej na bazie Władywostoku, która liczyłaby ponad milion mieszkańców. Powstałaby ona z połączenia Władywostoku, miasta Artiom i nowego 300-tysięcznego ośrodka.

O planach tych poinformował minister ds. rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki w rządzie Rosji Aleksiej Czekunkow. "Na poważnie kalkulowany jest teraz model biznesowy utworzenia takiego miasta-satelity (Władywostoku)" - powiedział minister. Jak dodał, miasto to mogłoby nazywać się właśnie Sputnik; w języku rosyjskim oznacza to satelitę.

Władywostok liczy około 600 tysięcy mieszkańców. Plany rządu przewidują połączenie go z Artiomem, zbudowanie jeszcze jednego, zupełnie nowego miasta i ściągnięcie do tej aglomeracji około 300 tysięcy osób.

O liście intencyjnym powstania 300-tysięcznego miasta poinformował w piątek dziennik "Kommiersant". Stronami porozumienia są: ministerstwo rozwoju Dalekiego Wschodu, korporacja rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki, rząd Kraju Nadmorskiego, państwowy bank inwestycyjny WEB.RF i spółka ProGorod.

Nowe miasto ma powstać na terytorium specjalnej strefy inwestycyjnej Nadiożdinskaja pod Władywostokiem i zająć powierzchnię 1 mln mkw. "Lokalizacja sprzyja zabudowie: jest to 10 minut do lotniska, 40 minut do centrum Władywostoku, 15 minut do miasta Artiom" - powiedział wiceminister ds. rozwoju Dalekiego Wschodu Gadżimagomied Gusejnow. Jak dodał, nowe miasto ma na pierwszym etapie przyjąć 50 tysięcy mieszkańców.

W Rosji jest obecnie 15 miast liczących ponad 1 mln mieszkańców.

W sierpniu minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zaproponował zbudowanie na Syberii kilku wielkich miast i przeniesienie stolicy kraju do jednego z nich.

