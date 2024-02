Kolejny Primark w Polsce. Otwarcie jeszcze w tym roku

FELIETON Do o-PIT-owania wystąp! Czego nie mówią Wam o picie? Od lutego do maja trwać będzie ogólnonarodowy festiwal PIT-owania. Zewsząd będą Wam mówić, jak rozliczyć PIT, jakie ulgi uzyskać i ile kasy zwróci Kapitan Państwo. Nie przeczytacie za to, o co w tym wszystkim chodzi i ile pieniędzy faktycznie Wam odebrano - pisze główny analityk Bankier.pl Krzysztot Kolany.