Kolejny Primark w Polsce. Otwarcie jeszcze w tym miesiącu

Sieć handlowa Primark zamierza otworzyć w Polsce swoje dwa kolejne dwa sklepy. Pierwszy z nich powstanie we wrocławskiej galerii handlowej Magnolia Park. Klienci będą tam mogli zrobić zakupy już sierpniu.

Primark to znana i popularna sieć handlowa na świecie. Słynie głównie z tego, że klienci mogą tam kupić międzynarodowe marki w dużych promocjach. W swojej ofercie ma głównie odzież, ale również kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego.

Cztery sklepy w Polsce już działają

W Polsce pierwszy Primark otwarto w sierpniu 2020 r. w warszawskiej Galerii Młociny, drugi na początku maja 2021 r. w poznańskiej galerii Posnania. Z kolei trzeci ruszył w listopadzie 2022 roku w Centrum Handlowym Bonarka w Krakowie, a grudniu 2022 r. sieć uruchomiła swój czwarty sklep w katowickim Silesia City Center.

W tym roku Primark planuje jeszcze otwarcie swoich placówek we Wrocławiu i w Łodzi. W pierwszej z nich klienci będą mogli zrobić zakupy jeszcze w tym miesiącu, 23 sierpnia. Zostanie ona otwarta w największej w mieście galerii handlowej - Magnolia Park. Będzie to dwupoziomowy salon, do którego wejście zaplanowano od strony ul. Legnickiej.

Zaczęło się w Dublinie

Primark wymyślił w 1969 roku Irlandczyk Arthur Ryan. Początkowo firma działała pod nazwą Penneys i był to jeden sklep w Dublinie. Ryan, otwierając swój sklep, chciał zaoferować Irlandczykom odzież w przystępnych cenach. Dziś firma jest międzynarodowym detalistą odzieżowym zatrudniającym ponad 65 tys. pracowników w 14 krajach.

Primark jest popularny w całej Wielkiej Brytanii, Europie (Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Holandia, Belgia, Austria, Francja, Włochy, Słowenia i Czechy) oraz w Stanach Zjednoczonych. Na świecie mają ponad 420 sklepów. Wciąż otwierane są nowe salony Primark – do końca 2026 roku ma ich być 530.

W drugiej połowie 2023 r. sieć planuje otworzyć swój sklep również w Manufakturze w Łodzi.