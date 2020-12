Kolejni podejrzani w śledztwie dot. Gant Development

fot. Mateusz Wlodarczyk / FORUM

Sześć kolejnych osób usłyszało zarzuty w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu śledztwie dot. oszustwa na szkodę wierzycieli Gant Development oraz wyrządzenia tej spółce szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Do tej pory w sprawie zarzuty postawiono 32 osobom.

Jak poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka, pięciu nowym podejrzanym w śledztwie dot. Gant Development postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmujące się przestępstwami gospodarczymi.

Grupa miała działać w spółkach tzw. nowej generacji, "które są powiązane kapitałowo i osobowo z jednym z podejrzanych i są częstokroć realnymi beneficjentami wyprowadzanego majątku ze spółek tzw. +starej generacji+, tj. wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Gant Development" - podała prokurator Bylicka.

Według prokuratury, zorganizowana grupa przestępcza wyprowadziła, poprzez tworzenie fikcyjnych zobowiązań, cześć środków finansowych należących do spółki SM Dom.

"Jednej osobie przedstawiono zarzut założenia i kierowania tą grupą. Ponadto dwie osoby usłyszały zarzut niegospodarczości i wyrządzenia spółce SM Dom szkody w wysokości ok. 20 mln zł, a jedna z nich także zarzut niegospodarności i wyrządzenia spółce Gant PM szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości nie mniejszej niż 53 mln zł” - poinformowała prok. Bylicka.

Czterej podejrzani, zasiadającym w zarządach spółek tzw. nowej generacji, mieli, według prokuratury pomóc w wyprowadzeniu ponad 16 mln zł ze spółki SM DOM, przez co inny z podejrzanych oraz spółka z nim powiązana zyskali 9 mln zł. Ponadto dwóch podejrzanych usłyszało zarzut prania brudnych pieniędzy.

Do tej pory w śledztwie dot. Gant Development wrocławska prokuratura postawiła zarzuty 32 osobom.

Pierwsze zatrzymania w śledztwie dotyczącym oszustwa na szkodę wierzycieli oraz wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów spółce Gant Development miały miejsce na początku października 2018 r. Wówczas zatrzymano b. prezesów Gant Development Karola K. i Dariusza M. oraz b. dyrektor w tej spółce Danutę K. i Luizę B., która była z nią powiązana kapitałowo.

Przedstawiono im zarzuty popełnienia przestępstw polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzeniu Gant Development szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, oszustwie w zakresie mienia wielkiej wartości na szkodę wierzycieli, w tym obligatariuszy Gant Development. Oszustwo miało polegać na wprowadzeniu wierzycieli, obligatariuszy i innych uczestników obrotu gospodarczego w błąd, co do wartości aktywów spółki i przestawianiu nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Gant Development.

Podejrzani usłyszeli też zarzuty prania brudnych pieniędzy. Członkowie grupy podejrzani są o wyprowadzenie z Grupy Kapitałowej Gant Development blisko 650 mln zł.

We wrześniu 2018 r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu poinformowała, że został powołany specjalny zespół do prowadzenia śledztwa dot. spółki Gant Development. Chodzi o wyrządzenie tej spółce wielomilionowych szkód. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu od maja 2016 r. Obejmuje wiele postępowań prowadzonych wcześniej w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych.

Informowano wówczas, że prokuratura ma do zbadania i analizy 800 rachunków i kilka tysięcy danych. "Badane są w tym śledztwie przypadki 130 podmiotów gospodarczych i osób fizycznych" – przekazano.

W lipcu 2014 r. syndyk spółki Gant Development złożył do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa działania na szkodę spółki i jej wierzycieli.

Wówczas też wrocławski sąd postanowił zmienić postępowanie upadłościowe Gant z układowego na likwidację i jednocześnie je umorzył. Zdaniem sądu nie było szans na zaspokojenie wierzycieli z majątku spółki Gant Development. Jej majątek nie wystarczał nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, szacowanych na co najmniej 2,5 mln zł.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

