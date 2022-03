Kolejne zmiany w podatkach. Sprawdzamy, czy do portfeli Polaków trafi więcej pieniędzy

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia zmian w systemie podatkowym. Mają polegać one m.in. na obniżeniu podatku PIT, likwidacji ulgi dla klasy średniej oraz zmianach w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Co i kiedy się zmieni? Czy do portfeli Polaków trafi więcej pieniędzy? Wyjaśniamy.

Już od początku obowiązywania "Polski ład" budził wiele emocji. Stosować czy nie stosować ulgi dla klasy średniej? Jak obliczyć zaliczki na PIT? - pytali Polacy.

Teraz okazuje się, że zaliczki na PIT mają być liczone jednym sposobem, a ulga dla klasy średniej może trafić do kosza. Od 1 lipca 2022 r. mają zacząć obowiązywać zmiany w systemie podatkowym. Co tym razem proponuje nam rząd?

Niższy PIT

W czwartek rząd zaproponował obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników na skali podatkowej i wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. W sumie – 25 mln osób.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Jednym z zapowiadanych założeń reformy ma być także likwidacja ulgi dla klasy średniej, która została wprowadzona w ramach "Polskiego ładu". Resort finansów zaznaczył jednak, że osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach. Przy okazji reformy rząd zamierza zrezygnować z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicji podatkowej.

Jak zmiany wpłyną na zarobki Polaków?

Zmiany ogłoszone 24 marca 2022 r. będą neutralne dla Polaków zarabiających najniższą krajową. Poniższa tabela pokazuje, jak 12-proc. PIT wpłynie na wynagrodzenia w stosunku do zmian, jakie wprowadził "Polski ład".

Korzyści dla podatnika na skali podatkowej Kwota brutto wynagrodzenia Korzyści dla podatnika na skali podatkowej miesięcznie w skali roku 3010 0 0 4000 35,10 zł 421 zł 5000 65,60 zł 780 zl 10000 209,90 zł 2509, 08 zł 15000 375 zł 4500 zł 18000 375 zł 4500 zł 20000 375 zł 4500 zł Opracowanie własne: Bankier.pl

Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, to najwięcej zyskają osoby, których dochody zbliżają się lub przekraczają próg 120 000 zł, bo wtedy cały dochód mieszczący się w tym progu będzie opodatkowany według stawki 12 proc. Będzie to o 5 proc. mniejszy podatek niż obecnie. Stąd osoby, których dochód jest zbliżony do I progu podatkowego, zyskają w skali roku około 4 500 zł.

Zmiany w składce zdrowotnej

Rząd chce wprowadzić również preferencje przy składce zdrowotnej. "To rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Kolejne zmiany w opłacaniu zaliczek na podatek

Ministerstwo Finansów proponuje również wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach. "Rozwiązujemy problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie, np. kilka umów o pracę, umowę o pracę i dwie umowy zlecania albo łączą pracę z emeryturą. Dzięki przyjętym rozwiązaniom będą oni mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3 600 zł). W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek" - wskazuje resort.

Jeden sposób obliczania zaliczek

"Chcemy również uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek. Zwiększymy też rolę płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników. W zamian proponujemy podwyższenie wynagrodzenia płatnika" - wskazał resort.

Zmiany tez dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

W czwartek rząd zapowiedział także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. "Odpowiadamy na postulaty samotnych rodziców i przywracamy możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Dzięki temu samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1500 zł" - podsumowało ministerstwo.

Dziecko będzie mogło zarobić więcej

W ramach przedstawionych w czwartek zmian rząd proponuje również zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. "Kwota ta wzrośnie z 3 089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej). Chcemy też, by renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł. Uważamy też, że ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) powinny obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu" - wskazuje resort finansów.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Konsultacje projektu mają trwać od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r. MF chce, aby projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w połowie kwietnia. Planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 r. Ministerstwo finansów zapewnia, że proponowane zmiany nie dotkną samorządów - JST mają otrzymać rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej. Według resortu na wszystkich proponowanych zmianach zyskuje względem stanu obecnego blisko 13 mln podatników. Koszty dla budżetu oszacowano na 15 mld zł rocznie. Zmiany mają dotyczyć 25 mln podatników.