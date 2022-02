Kolejne zmiany w VAT. Resort finansów pracuje nad uproszczeniem rozliczeń

fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

Ministerstwo Finansów chce, aby Slim VAT 3, czyli kolejny pakiet zmian upraszczających rozliczenia tego podatku, wszedł w życie pod koniec tego roku – powiedział PAP dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów dr Paweł Selera.

W środę zakończyły się prekonsultacje trzeciego pakietu zmian w VAT, mającego na celu uproszczenie i ułatwienie rozliczenia podatku od towarów i usług, czyli Slim VAT 3. To kontynuacja działań Ministerstwa Finansów, które już wcześniej wprowadziło dwa pakiety rozwiązań zmieniających przepisy o VAT.

„Jedna z najważniejszych zmian zaproponowanych w pakiecie Slim VAT 3 dotyczy wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Zlikwidowany zostanie obowiązek posiadania faktury jako przesłanki odliczenia podatku naliczonego. Po zmianach odliczenie będzie następować w momencie powstania obowiązku podatkowego co sprawi, że rozliczenie będzie zawsze neutralne. W tym samym okresie rozliczeniowym będzie wykazywany podatek należny i naliczony. Nie trzeba będzie czekać na fakturę i później w przypadku jej braku w określonym terminie dokonywać korekty rozliczenia” – powiedział PAP dr Paweł Selera.

Do ważnych zmian zaproponowanych w ramach Slim VAT 3 zaliczył także rozwiązania związane z mechanizmem podzielonej płatności, których celem jest poprawa płynności przedsiębiorstw wykorzystujących split payment. W ramach nowego pakietu ułatwień resort proponuje, aby ze środków zgromadzonych na rachunku VATowskim przedsiębiorcy mogli opłacać podatek od sprzedaży detalicznej czy też podatek tonażowy. To sprawi – jak powiedział Selera – że split payment stanie się jeszcze bardziej neutralny dla podatników.

Dodał, że resort finansów chciałby, aby wskazany pakiet zmian w VAT był gotowy i trafił na rządową ścieżkę legislacyjną już w marcu. „Zależy nam, aby zmiany w nim zawarte weszły w życie pod koniec tego roku” – powiedział Paweł Selera.

„Inna zmiana dotyczy braku obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeśli wypłata zaliczki i zamknięcie transakcji następuje w tym samym miesiącu. Obecnie jest tak, że jeśli podatnik dostaje zaliczkę, musi wystawić fakturę zaliczkową, a następnie fakturę końcową. Wprowadzamy rozwiązanie, w ramach którego podatnik sam mógłby decydować, czy wystawiać fakturę zaliczkową, czy też wystawić fakturę końcową, o ile oczywiście cała transakcja zostanie zamknięta w tym samym miesiącu” – wskazał rozmówca PAP.

Kolejne zmiany w pakiecie obejmują kwestie proporcji w VAT. Chodzi o sytuacje, w których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Wówczas podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jednak ze względu na to, że szacunki te mają charakter prognozowany, podatnik musi składać deklaracje z wyliczoną, korektą zawierającą nowe oszacowanie.

„Chcemy, aby tych korekt było mniej, a więc i mniej pracy dla działów finansowo-księgowych. Proponujemy, aby w większym zakresie można było stosować proporcję 100 proc., czyli odliczać całość podatku” – powiedział Selera.

„Teraz jest tak, że jeśli wskaźnik proporcji jest wysoki i przekracza 98 proc., to wówczas podatnik może uznać, że proporcja wynosi 100 proc. i odliczyć cały VAT. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, jeśli wynikająca z zastosowania tej proporcji kwota podatku niepodlegająca odliczeniu w skali roku była mniejsza niż 500 zł. Chcemy zwiększyć ten limit do 10 tys. zł, co sprawi, że podatnik będzie mógł częściej przyjmować, że proporcja wynosi 100 proc. i odliczać cały VAT, a jednocześnie będzie rzadziej zmuszony dokonywać korekty różnicy pomiędzy proporcją wstępną a faktyczną” – wyjaśnił.

Inna propozycja resortu zawarta w pakiecie dotyczy podniesienia limitu, który kwalifikuje przedsiębiorcę jako małego podatnika VAT. Limit ten obecnie wynosi równowartość 1,2 mln euro wartości sprzedaży rocznej (wraz z kwotą podatku), a ma zostać podniesiony do 2 mln euro. W rezultacie – jak wskazał Paweł Selera – więcej przedsiębiorców będzie mogło korzystać z kasowej metody rozliczenia VAT, pozwalającej ma opłacanie podatku od towarów i usług nie w momencie dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi czy też wystawienia faktury, ale w chwili, gdy kontrahent dokonał zapłaty i pieniądze już trafiły na konto firmy. To pozwala na uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorca musi opłacić podatek, kiedy jeszcze nie ma środków z faktury.

Jak przyznał dyrektor Selera, najwięcej uwag w ramach prekonsultacji wpłynęło w kwestii zmian w przepisach dotyczących sankcji VAT. Przy czym nie dotyczyły one tej części zmian, które mają na celu obniżenie wymiaru niektórych sankcji, tylko propozycji związanych z tym, jak sankcja VAT powinna być stosowana, co jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

„Chodzi o wdrożenie wynikającej z orzecznictwa TSUE zasady, że sankcje – mówiąc ogólnie – powinny być bardziej zindywidualizowane i że przy ich wymierzaniu należy wziąć pod uwagę więcej czynników, aby były one bardziej zróżnicowane w zależności od sytuacji podatnika, modelu jego działania, itd. Propozycje zmian dotyczyły m.in. tego, co należy brać pod uwagę przy wymierzaniu sankcji" - stwierdził szef Departamentu Podatku od Towarów i Usług w MF.

Dodał, Że "tutaj mamy podobny problem, jak przy innych +klauzulach generalnych+, np. działania w dobrej wierze". "Stosowanie w praktyce klauzul generalnych zawsze jest wyzwaniem, jako że orzecznictwo TSUE wyznacza w zasadzie bardziej wskazówki i dyrektywy interpretacyjne” - przyznał Selera.

Jak wcześniej informował resort finansów, w pakiecie Slim VAT 3 zaproponowanych zostało ponad 20 zmian mających na celu ułatwienie rozliczania tego podatku. Jednak niewykluczone, że tych zmian może być więcej.

„Nie wykluczamy kolejnych zmian. Projekt jest otwarty, wpłynęły ciekawe postulaty i będziemy się zastanawiać nad włączeniem niektórych z nich do pakietu. Zakończyliśmy właśnie prekonsultacje, teraz mamy czas na analizy. Kiedy projekt będzie już gotowy, ponownie trafi do konsultacji publicznych, już w trakcie standardowego procesu legislacyjnego, i podatnicy znowu będą mogli się z nim zapoznać” – stwierdził Paweł Selera.

autor: Marek Siudaj