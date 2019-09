Złota karuzela podatkowa. Są kolejne zatrzymania

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie wyłudzenia od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatku VAT w wysokości niemal 7 mln zł oraz usiłowania wyłudzenia blisko 1,5 mln zł. Na polecenie prokuratora, 4 września 2019 r. funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 5 osób zamieszanych w "karuzelę podatkową" w związku z obrotem złotem. Są to mężczyźni w wieku od 32 do 54 lat.

Fałszywe faktury na złoto i srebro

Są to kolejne zatrzymania w sprawie wszczętej w sierpniu 2015 roku. Postępowanie dotyczy grupy przestępczej, której członkowie stworzyli sieć spółek działających na rynku metali szlachetnych i wyłudzających zwroty podatku VAT poprzez wystawianie fałszywych faktur, nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistych operacjach gospodarczych.

Sprawcy działali w Warszawie, Pułtusku, Legionowie, Inowrocławiu, Toruniu, Poznaniu, Białymstoku, Olsztynie, Lublinie i w innych miastach na terenie kraju. Wystawiane przez przestępców faktury VAT dotyczyły sprzedaży i nabycia złota i srebra z zastosowaniem różnych stawek tego podatku. Następnie były one włączane do dokumentacji rachunkowo-księgowej oraz uwzględniane w rozliczeniach podatkowych kolejnych wystawców i odbiorców tych dokumentów. Dzięki tym operacjom finansowym spółki uzyskiwały nienależne im korzyści związane ze zwrotami podatku. Członkowie grupy zajmowali się także procederem tzw. prania brudnych pieniędzy.

Usłyszeli po 28 zarzutów

Dwóm podejrzanym ogłoszono po 28 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par 3 kk), udzielania pomocy innym osobom do poświadczania nieprawdy w dokumentach (art. 271 par. 3 kk), udzielania pomocy innym osobom do wyłudzenia podatku VAT (art. 286 par. 1 kk) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1, 5 i 6 kk). Kolejnym podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kk), poświadczania nieprawdy w dokumentach (art. 271 par. 3 kk) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1, 5 i 6 kk). Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Łączna wartość należności, w zakresie podatku od towarów i usług, narażonych na uszczuplenie lub uszczuplonych w wyniku działań w/w osób, wynosi prawie 5 milionów zł.

VAT na metale szlachetne Obrót złotem inwestycyjnym (monety, sztabki) jest zwolniony z VAT. Złoto użytkowe (biżuteria), srebro, platyna, pallad, diamenty oraz akcesoria objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.

Środki zapobiegawcze

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 15 i 60 tysięcy zł, zakazu opuszczania kraju i dozoru Policji. W stosunku do trzech podejrzanych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania z uwagi na grożącą surową karę, a także obawę matactwa.

Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Jednocześnie na poczet przyszłych kar zabezpieczono na rachunkach bankowych podejrzanych pieniądze w kwocie ponad 400 tysięcy zł.

W sprawie dotychczas zarzuty usłyszało 30 podejrzanych. Łącznie, na wniosek prokuratora, wobec 18 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

kom/ mgost/ aj/