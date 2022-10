Kolejne zaskakująco pozytywne dane o produkcji w Polsce. "Ale zima niepewna"

Widać światełko w inflacyjnym tunelu. "Spadać będziemy z wysokiego konia"

Dobra wiadomość jest taka, że we wrześniu ceny producentów niespodziewanie rosły nieco wolniej niż w sierpniu. Zła, że inflacja PPI pozostawała zdecydowanie wyższa niż inflacja konsumencka. A to oznacza, że wskaźnik CPI ma jeszcze przestrzeń do wzrostów.