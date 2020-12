Kolejne silne wstrząsy w Chorwacji. "Bardzo trzęsło, ale trwało to przez krótki czas"

W Chorwacji w środę rano znów zatrzęsła się ziemia. Trzy silne wstrząsy, o magnitudzie od 3,9 do 4,8, ponownie nawiedziły rejony, które we wtorek zostały zdewastowane przez trzęsienie o magnitudzie 6,3. W mieście Sisak i okolicach przerażeni ludzie uciekali ze swoich domów.

Jak podała chorwacka służba sejsmologiczna, epicentrum wstrząsów znajdowało się 12 km na północny zachód od Sisaku na głębokości 8 km.

Pierwszy wstrząs został zarejestrowany o godzinie 6.15 i miał magnitudę 4,7. Był odczuwalny w Zagrzebiu, Velikej Goricy i Karlovacu. Po nim, o godz. 6.26 nastąpiło jeszcze silniejsze trzęsienie - o magnitudzie 4,8. Było ono również odczuwalne w Medimurje. Jak pisze chorwacka prasa, mieszkańcy Sisaku i okolicznych miejscowości przerażeni opuszczali swoje domy.

Trzeci wstrząs nastąpił po kolejnych trzech minutach i miał magnitudę 3,9. "Bardzo trzęsło, ale trwało to przez krótki czas. Jak długo jeszcze?" - pytają w mediach społecznościowych mieszkańcy miasta Glina, w okolicach którego we wtorkowym trzęsieniu zginęło pięć osób. "Horror, trzy silne trzęsienia ziemi w ciągu 10-20 minut!!" - pisał inny lokalny internauta.

Najgorsza sytuacja jest w Petrinji i Glinie, które we wtorek zostały poważnie zniszczone przez trzęsienie o magnitudzie 6,3. Wielu ludzi, pozbawionych dachu nad głową, przemarzniętych i mokrych, noc spędziło w namiotach lub samochodach, obawiając się kolejnych wstrząsów.

W Glinie lokalne władze przygotowały zastępcze zakwaterowanie w drewnianym ośrodku dla 150 osób. "Będziemy musieli znaleźć dla tych ludzi dach nad głową na dłuższy okres, bowiem odbudowa będzie długotrwała, są domy, w których ludzie w ogóle nie mogą mieszkać. Mamy ponad 30 wsi, w których są zniszczenia i wszędzie musimy pomagać" - mówił burmistrz Gliny Stjepan Kostanjević.

Central Croatia was hit by (another!) devastating series of earthquakes – started Monday morning with 5.2 M and then the strongest one yesterday of 6.4 M. Seven people died (current tally) and tens of thousands left homeless in epicenter area of Petrinja, Glina, Sisak and… 1/ pic.twitter.com/MJ81x18URr