Kolejne roczne minimum indeksów WIG i WIG20

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Po spadku o 0,04 proc. do 1.765,14 pkt. indeks WIG20 zamknął sesję na najniższym poziomie od listopada 2020 roku. Najniższy poziom od 52 tygodni zanotował także WIG, po spadku o 0,4 proc. do 55.237,12 pkt. Negatywną wymowę 13. sesji zakończonej przeceną WIG20 na 14 ostatnich notowań, znacznie łagodzi przebieg końcowych godzin sesji, kiedy indeks największych spółek zyskał niemal 50 pkt.

Do godziny 13 piątkowej sesji, przebieg notowań na GPW był pochodną mocnych spadków w czwartek w USA i niekorzystnego początku sesji w Europie, gdzie również dominowała podaż. WIG20 znalazł się wtedy na poziomie 1.717,48 pkt., notując najniższą środsesyjną wartość od 52 tygodni. Jednak najpierw dzięki poprawie koniunktury na głównych rynkach, a później już samodzielnie, indeks odrobił większość strat. Ostatecznie w odniesieniu do czwartkowego zamknięcia WIG20 stracił jedynie 0,04 proc. i zakończył sesję na 1.765,14 pkt., najniższym od 2 tygodni. W odniesieniu do dziennego minimum indeks zyskał niemal 50 pkt.

Roczne minimum zanotował także WIG, po spadku o 0,4 proc. do 55.237,12 pkt. W odróżnieniu do wielu poprzednich sesji, tym razem słabiej od firm o największej kapitalizacji wypadły spółki małe i średnie. Indeks mWIG40 spadł o 1,0 proc. do 4.218,78 pkt., a sWIG80 stracił 1,8 proc. i zakończył tydzień na 18.034,44 pkt. Indeks mWI40 utrzymuje się 8 pkt. ponad dołkiem z 2 lutego (dzień agresji Rosji na Ukrainę), który wyznacza zarazem roczne minimum. sWI80 pozostaje 4 proc. ponad analogicznym dołkiem.

Kiedy kończyły się notowania na GPW na większości europejskich parkietów kursy spadały. Niemiecki DAX i francuski CAC 40 traciły po ponad 1 proc. Spadków, po gwałtownej przecenie w czwartek, nie wyhamowały również rynki amerykańskie - S&P 500 i Nasdaq Composite zniżkowały o 0,8-1,0 proc.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1,3 mld zł, a z tego 1,1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty zanotowano na akcjach KGHM (141,1 mln zł) i Pekao (138,8 mln zł).

W grupie największych firm najmocniej spadły notowań KGHM i CCC - obydwie spółki zostały przecenione o ponad 4 proc. Na zamknięciu sesji akcje KGHM kosztowały 127,75 zł i były najtańsze od 52 tygodni. Kurs akcji CCC wyniósł 46,31 zł i był wyższy od rocznego minimum z lutego o 60 groszy. Analitycy DM BOŚ w raporcie z 28 kwietnia, obniżyli 12-miesięczną cenę docelową akcji CCC do 68,9 zł z 102 zł, utrzymując rekomendację "trzymaj".

Podobnie jak w czwartek, najniżej od 52 tygodni, notowane były akcje Orange Polska (6,278 zł), Cyfrowego Polsatu (23,44 zł) oraz PKO BP (30,82 zł).

Do trendu spadkowego powrócił CD Projekt - po zniżce o 1,5 proc. do 117,74 zł, notowania również były najniższe od 52 tygodni.

W pierwszej fazie sesji na niewielkim plusie notowane było Dino, ale ostatecznie kurs akcji spadł 0,5 proc. do 277 zł. Dino opublikowało wyniki za I kw. br., według których zysk netto grupy wyniósł 191,4 mln zł wobec 144,8 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 189,2 mln zł zysku netto.

Analitycy w komentarzach do wyników wskazują na wysoką sprzedaż porównywalną i utrzymanie rdr marży brutto na sprzedaży. Negatywnie, ich zdaniem zaskoczyły przepływy z działalności operacyjnej.

Relatywnie dobry wynik na sesji piątkowej indeks WIG20 zawdzięcza silnym wzrostom wąskiej grupy spółek - ponad 4 proc. zwyżkowały kursy akcji JSW i Lotosu, a ponad 3 proc. poszły w górę notowania Allegro, PGNiG i Orlenu.

W mWIG40 liderem wzrostów był AmRest, którego kurs poszedł w górę ponad 4 proc. do 17,0 zł. Spółka opublikowała szacunkowe, skonsolidowane przychody za I kw. 2022 roku, które wyniosły 507 mln euro, co oznacza wzrost rdr o 33,4 proc.

Ponad 3 proc. zyskały akcje XTB, którego zysk netto wzrósł w pierwszym kwartale 2022 roku o 183,7 proc. rdr do 252,6 mln zł i był zgodny z szacunkami.

Niewielkim wzrostem (0,4 proc.) zakończyły sesję akcje ING Bank Śląski, choć początkowo ich kurs spadał. Spółka podała, że zysk netto grupy wzrósł w I kw. 2022 roku do 792,8 mln zł z 385,6 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się 6 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 746,9 mln zł.

W tym segmencie rynku najmocniej zniżkowały akcje Dom Development (-7,8 proc.), a przynajmniej o 5 proc. zniżkowały kursy: Play Way, Data Walk, Kernela i Benefit Systems.

W sWIG80 o 8,7 proc. przecenione zostały akcje Ferro, kurs Coal Energy i Stalproduktu spadł ponad 7 proc., a ponad 6 proc. zniżkowały notowania ONDE i ZE PAK.

Stalprodukt poinformował, że szacuje zysk netto w I kw. 2022 roku na 151,4 mln zł, zysk operacyjny na 180,2 mln zł, a przychody na 1.473,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 110 mln zł, EBIT wyniesie 140,3 mln zł, a przychody 1.397 mln zł.

Bez zmian sesję zakończył Torpol, choć początkowo kurs akcji rósł 1,5 proc., zbliżając się do 52-tyg. maksimów. Torpol podał szacunkowe dane za I kw. br., według których grupa miała 20,3 mln zł zysku netto wobec 6,5 mln zł przed rokiem oraz oczekiwań analityków na poziomie 12 mln zł. (PAP Biznes)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji:

Nazwa ind. Wart.odn. Wart.ind. Proc.zm. WIG20 1765,85 1765,14 -0,04 WIG 55467,40 55237,12 -0,42 mWIG40 4261,04 4218,78 -0,99 sWIG80 18359,84 18034,44 -1,77 WIG140 1070,00 1065,92 -0,38 WIG30 2163,17 2160,76 -0,11 WIGdiv 1102,95 1097,67 -0,48 WIGtech 11564,08 11462,93 -0,87 INNOVATOR 882,78 873,51 -1,05 InvestorMS 4800,58 4747,60 -1,10 NCIndex 332,16 325,42 -2,03 sWIG80dvp 136,49 136,49 0,00 sWIG80TR 24711,90 24273,92 -1,77 TBSP.Index 1669,42 1660,84 -0,51 WIG.GAMES5 15011,31 14997,59 -0,09 WIG.MS-BAS 13274,25 13215,50 -0,44 WIG.MS-FIN 8516,68 8477,81 -0,46 WIG.MS-PET 8380,72 8653,44 3,25 WIG20lev 310,29 310,00 -0,09 WIG20short 3800,15 3802,67 0,07 WIG20TR 3305,92 3304,60 -0,04 WIG30TR 4000,88 3996,43 -0,11 WIG-BANKI 6088,56 6026,82 -1,01 WIG-BUDOW 3468,58 3375,50 -2,68 WIG-CEE 1676,56 1655,54 -1,25 WIG-CHEMIA 10558,53 10580,60 0,21 WIG-ENERG 2729,77 2721,45 -0,30 WIG-ESG 8910,74 8886,00 -0,28 WIG-GORNIC 4732,87 4613,44 -2,52 WIG-GRY 12902,85 12752,71 -1,16 WIG-INFO 4064,97 4048,12 -0,41 WIG-LEKI 3271,88 3327,25 1,69 WIG-MEDIA 6297,28 6273,80 -0,37 WIG-MOTO 6018,06 5961,63 -0,94 WIG-NRCHOM 2676,01 2603,23 -2,72 WIG-ODZIEZ 4938,08 4868,06 -1,42 WIG-PALIWA 6477,85 6690,08 3,28 WIG-Poland 56728,11 56537,10 -0,34 WIG-SPOZYW 2493,58 2396,73 -3,88 WIGtechTR 12139,97 12033,79 -0,87 WIG-Ukrain 337,01 328,44 -2,54

(PAP Biznes)

tj/ osz/ kom amp/