Kolejne rekordy wyłudzeń ubezpieczeniowych. 6 wykresów, które warto zobaczyć

Polacy wyłudzają coraz więcej pieniędzy od ubezpieczycieli. Rośnie skala przestępstw zarówno w ubezpieczeniach "na życie", jak i majątkowych. W 2020 r. padły kolejne niechlubne "rekordy".

Rośnie liczba wyłudzeń ubezpieczeniowych. W 2020 r. suma przestępstw osiągnęła rekordową wartość 401 mln zł. Lwią część kwoty stanowią oszustwa w ubezpieczeniach majątkowych – wynika z analizy Polskiej Izby Ubezpieczeniowej.

1. Chcieli wyłudzić o 4 mln zł więcej

opracowanie właśne Bankier.pl na podstawie raportu PIU

Wartość wykrytych przestępstw w ubezpieczeniach "na życie" w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się o 35,5 mln zł. W 2015 roku było to 11,3 mln zł, natomiast w 2020 r. udaremniono przestępstwa na kwotę 46,8 mln zł - to ponad trzy razy więcej. Tylko w trakcie ubiegłego roku suma pieniędzy, które oszuści chcieli wyłudzić od zakładów ubezpieczeniowych wzrosła o 4 mln zł – wynika z analizy Polskiej Izby Ubezpieczeniowej.

2. Fałszywa hospitalizacja ciągle w modzie

"Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2020 roku" / Polska Izba Ubezpieczeń

Pozostając przy danych dotyczących przestępczości ubezpieczeniowej, w I dziale ubezpieczeń zauważyć można kilka trendów. Ponad połowa wszystkich oszustw dotyczy wyłudzeń w zakresie leczenia szpitalnego oraz operacji. Jak podaje PIU, przestępstwa w tym segmencie są z roku na rok coraz popularniejsze i stanowią poważne zagrożenie dla rynku ubezpieczeniowego. W 2020 r. udaremniono 3585 wyłudzeń w tym zakresie.

3. Największe sumy na fikcyjny zgon

"Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2020 roku" / Polska Izba Ubezpieczeń

Wprawdzie w dziale I dominują (pod względem ilościowym) przestępstwa dotyczące wyłudzania pieniędzy na rzekome leczenie szpitalne oraz operacje, ale to nie one stanowią największą część udaremnionych oszustw pod względem wartościowym. Około 54 proc. przestępstw w ubezpieczeniach "na życie" to fikcyjne zgony. W ubiegłym roku udaremniono 825 prób oszustwa na łączną sumę ponad 25,4 mln zł.

4. Rośnie wartość przestępstw w ubezpieczeniach majątkowych

opracowanie właśne Bankier.pl na podstawie raportu PIU

Wartość przestępstw w dziele II ubezpieczeń, podobnie jak w dziale I, osiągnęła rekordowy wynik w ubiegłym roku - 354 mln zł. Jak na dłoni widać, że oszuści zdecydowanie częściej próbują wyłudzić pieniądze na ubezpieczeniach majątkowych. Ich skala jest również wyższa o 3 mln zł niż w 2019 r. oraz o blisko 140 mln zł niż przed dwoma laty.

5. Częściej wyłudzają "na OC" niż Autocasco

fot. "Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2020 roku" / Polska Izba Ubezpieczeń

Najczęściej popełnianym przestępstwem wśród ubezpieczeń majątkowych w ubiegłym roku były wyłudzenia na OC komunikacyjne-majątkowe. Stanowią 40 proc. wszystkich wyłudzeń w II dziale. Drugą najliczniejszą grupą są również wyłudzenia OC komunikacyjnego-osobowego (na fikcyjne szkody osobowe) oraz Autocasco.

6. Najwięcej wyłudzają na OC osobowe

"Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2020 roku" / Polska Izba Ubezpieczeń

Najwięcej przestępstw w II dziale dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich łączna wartość w ubiegłym roku wyniosła 281 mln zł. Pod względem kwotowym to wyłudzenia na ubezpieczenia komunikacyjne OC - osobowe stanowiły największą część wśród wszystkich oszustw w ubiegłym roku - 28 proc. wartości.

PIU przypomina, że istnieje tzw. ciemna liczba przestępstw, czyli nieujawniona liczba oszustw, zbiór zaistniałych przestępstw, o których informacje nie dotarły do organów ścigania. To stosunek rzeczywistej wartości wyłudzeń do wartości wyłudzeń ujawnionych. Z szacunków wynika, że faktyczna wartość przestępstw ubezpieczeniowych jest 10 razy większa od sumy tych wykrytych.

Dominika Florek