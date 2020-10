Nie ustają protesty w polskich miastach. Tłum pod Sejmem

Kosiniak-Kamysz komentuje wystąpienie prezesa PiS

Trzeba ratować Polskę, a nie podpalać, to jest wzywanie do ataku, a nie do obrony; jesteśmy w stanie wojny domowej w Polsce - mówił we wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.