“Twoje członkostwo wygasło”. Taka wiadomość może słono kosztować

Cyberprzestępcy nie śpią i można stwierdzić, że starają się atakować z każdej możliwej strony. Fałszywe strony banków, nieprawdziwe SMS-y to tylko niektóre działania pochodzące z asortymentu oszustów. Okazuje się, że celami ataków mogą być również użytkownicy popularnych platform streamingowych, takich jak Netflix.

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poinformował, że cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości, w których sugerują, że wygasła ważność konta na Netfliksie. Wiadomość opatrzona jest odpowiednim logiem i kolorystyką związaną ze znaną platformą streamingową.

Uwaga! Ostrzegamy przed trwającą kampanią phishingową podszywającą się pod serwis @Netflix. Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują użytkowników o możliwości darmowego przedłużenia członkostwa. Oszuści na niebezpiecznych stronach poza danymi… pic.twitter.com/M3gxlfKz97 — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) August 28, 2023

Co więcej, cyberprzestępcy oferują darmową możliwość przedłużenia członkostwa w serwisie streamingowym. “Możesz je teraz bezpłatnie przedłużyć o 90 dni w ramach naszego programu lojalnościowego. Popularne filmy i serialowe hity są dostępne dzięki członkostwu w serwisie Netflix” - taka informacja pojawia się w fałszywych wiadomościach.

Jeśli kliknie się w załączony baner, może dojść do wyłudzenia danych pochodzących z kart płatniczych. Wtedy cyberprzestępcy będą mieli drogę wolną do tego, aby wykraść pieniądze. To już kolejna próba oszustwa związana z platformami streamingowymi. Nie tak dawno informowano o fałszywych stronach, które podszywały się pod te oryginalne.

