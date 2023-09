Kolejne oszustwo Donalda Trumpa. Zawyżał wartość swojego majątku

Trump walczy w Kongresie o "shutdown". Za wszelką cenę chce uniknąć sądu Były prezydent USA Donald Trump zażądał w swym serwisie społecznościowym Truth Social, by republikanie w Kongresie doprowadzili do zawieszenia działalności rządu (shutdownu), w nadziei na to, że pozbawienie instytucji federalnych pieniędzy zawiesi toczące się przeciw niemu postępowania sądowe.