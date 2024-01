Kolejne oświadczenie pierwszej prezes SN. Odniosła się do sprawy Kamińskiego

Wąsik: Wracam do obowiązków, 10 stycznia w Sejmie Odebrałem pismo od marszałka Sejmu z 21 grudnia; zwraca się w nim, by do czasu rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wstrzymać się od obowiązków poselskich. SN rozstrzygnął odwołanie na moją korzyść 4 stycznia. Zatem wracam do obowiązków! 10 stycznia w Sejmie - zapowiedział polityk PiS Maciej Wąsik.