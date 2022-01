Kolejne lokomotywy z Pesy dla Rail Capital Partners

/ Pesa

Rail Capital Partners i Pesa Bydgoszcz w grudniu 2021 r. zakończyły negocjacje w sprawie dostaw na początku 2020 r. czterech lokomotyw GAMA 111Ed z systemem dojazdowym Marathon. Fabryka już w styczniu przekazała pierwszą z lokomotyw z przeznaczeniem dla LTG Cargo Polska.

O kontrakcie w piątek w komunikacie poinformował dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji Pesy Maciej Grześkowiak.

Rail Capital Partners (RCP) jest spółką mającą lokomotywy w celu ich dzierżawy przewoźnikom kolejowym.

"Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że grono naszych partnerów biznesowych stale się zwiększa, co świadczy o zaufaniu klientów do świadczonych przez naszą spółkę usług. Życzymy LTG Cargo Polska jak najwięcej sukcesów. Wierzymy, że nasza współpraca przyniesie każdej stronie wymierne korzyści i rozwój dla obu spółek" – podkreślił cytowany w komunikacie prezes RCP Ireneusz Kozłowski.

LTG CARGO jest największym operatorem kolejowym w krajach bałtyckich i ósmym co do wielkości przewoźnikiem w UE.

Prezes LTG CARGO Polska Michał Szlendak podkreślił, że rozpoczęcie współpracy z RCP jest kolejnym krokiem i potwierdzeniem długofalowej strategii rozwoju Grupy LTG CARGO na rynku polskim. "Liczymy na rozszerzenie naszej współpracy w najbliższej przyszłości i realizację nowych projektów taborowych" – dodał prezes.

Kierownik sprzedaży w Pesie Piotr Rościszewski zaznaczył, że wybranie przez LTG CARGO Polska lokomotywy produkcji Pesy do realizacji swoich usług to powód do satysfakcji i potwierdzenie, że Gama z silnikiem dojazdowym doskonale odpowiada na potrzeby przewoźników. Wyraził też nadzieję na rozwój współpracy pomiędzy LTG CARGO i Pesą.

Gama Marathon to czteroosiowa lokomotywa elektryczna ze spalinowym silnikiem manewrowym, dzięki któremu przewoźnicy nie potrzebują dodatkowych lokomotyw do prac manewrowych i rozładunkowych na niezelektryfikowanych odcinkach linii w portach czy na bocznicach towarowych. Silnik o mocy 5600 kW pozwala na bezproblemową obsługę wszystkich bocznic.

Kabina, pulpit i zaplecze socjalne Gamy Marathon powstały przy udziale maszynistów i instruktorów. Lokomotywa została wyposażona w toaletę i funkcjonalną kuchenkę z lodówką, mikrofalówką i czajnikiem bezprzewodowym. (PAP)

Autor: Jerzy Rausz

