Kolejne kraje zawieszają lub zapowiadają zawieszenie połączeń lotniczych z Wielką Brytanią

Holandia i Belgia zawiesiły połączenia lotnicze z Wielką Brytanią w związku z nowym wariantem koronawirusa wykrytym w tym kraju. Analogiczne kroki zapowiedziały Włochy i Austria, ograniczenia rozważają także Niemcy. Hiszpania wezwała do ogólnoeuropejskich działań.

Holandia zawiesiła loty do Wielkiej Brytanii co najmniej do końca roku. Belgia wprowadziła obowiązujący od północy z niedzieli na poniedziałek zakaz na razie na 24 godziny; obejmuje on również połączenia kolejowe.

Włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio zapowiedział w niedzielę podjęcie analogicznych działań. Władze Austrii również planują zawieszenie połączeń lotniczych z Wielką Brytanią - poinformowała w niedzielę agencja APA cytująca ministra zdrowia Rudolfa Anschobera.

Na razie nie wiadomo kiedy i na jak długo wejdą w życie zakazy wprowadzone przez Włochy i Austrię - zauważają agencje donosząc, że poważne ograniczenie ruchu lotniczego z Wielką Brytanią rozważają także władze Niemiec.

Rząd Hiszpanii wezwał w niedzielnym oświadczeniu do skoordynowanych działań na poziomie Unii Europejskiej w związku z nową odmianą koronawirusa. "Celem jest ochrona praw Europejczyków poprzez koordynację i unikanie jednostronnych środków" - podkreślono.

Oświadczenie rzecznika PLL LOT Polskie Linie Lotnicze LOT dostosują się do ewentualnych regulacji, które zawieszałyby połączenia z Wielką Brytanią - poinformował w niedzielę PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. "To jest pytanie bardziej do władz. Jak tylko pojawią się takie regulacje, to oczywiście się do nich dostosujemy" - powiedział rzecznik LOT-u pytany przez PAP, czy polski przewoźnik zamierza zawiesić loty z i do Wielkiej Brytanii w związku z pojawieniem się tam nowego wariantu koronawirusa.

Władze Czech wprowadziły ostrzejsze zasady kwarantanny dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii - podała agencja AP w niedzielę.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko Covid-19.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii. (PAP)

