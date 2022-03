Kolejne kraje zamykają porty dla rosyjskich statków

fot. Luka Dakskobler / / ZUMA Press

Wszystkie brytyjskie porty są już oficjalnie zamknięte dla wszystkich statków mających jakikolwiek związek z Rosją - ogłosił we wtorek minister transportu Wielkiej Brytanii Grant Shapps. Rosyjskie statki nie będą mogły wpływać na kanadyjskie wody terytorialne oraz zawijać do kanadyjskich portów – poinformował we wtorek minister transportu Kanady Omar Alghabra. Państwa UE rozważają zakaz zawijania rosyjskich statków do europejskich portów.

Brytyjskie porty już są zamknięte dla wszystkich statków mających związki z Rosją

Dzień wcześniej Shapps poinformował, że wysłał zalecenie do władz wszystkich portów w kraju, by nie wpuszczały do nich jakichkolwiek statków pływających pod rosyjską banderą, zarejestrowanych w Rosji, będących własnością, kontrolowanych, czarterowanych lub obsługiwanych przez Rosjan, zapowiadając, że formalny zakaz zostanie wydany niezwłocznie.

"Właśnie staliśmy się pierwszym krajem, który przyjął przepisy o całkowitym ZAKAZIE wpływania do brytyjskich portów dla WSZYSTKICH statków mających JAKIEKOLWIEK powiązania z Rosją" - napisał we wtorek po południu na Twitterze.

W miniony czwartek rząd Wielkiej Brytanii zakazał wszystkim rosyjskim liniom lotniczym korzystania z brytyjskiej przestrzeni powietrznej oraz lotnisk, a w piątek rozciągnął ten zakaz na prywatne samoloty należące do rosyjskich oligarchów.

Kanada zakazuje rosyjskim statkom wpływania do kanadyjskich portów

Rosyjskie statki nie będą mogły wpływać na kanadyjskie wody terytorialne oraz zawijać do kanadyjskich portów – poinformował we wtorek minister transportu Kanady Omar Alghabra. Zakaz wejdzie w życie w tym tygodniu.

„Rosja musi być pociągnięta do odpowiedzialności za swoją inwazję na Ukrainę. Dziś podejmujemy decyzje w sprawie zamknięcia akwenów i portów kanadyjskich dla statków należących do rosyjskich podmiotów lub zarejestrowanych w Rosji. Nadal będziemy działać na rzecz wsparcia Ukrainy” - napisał Alghabra na Twitterze.

Rządowy komunikat sprecyzował, że chodzi o zakaz wpływania wszystkich statków, w tym statków rybackich, na „wewnętrzne wody” Kanady oraz także do portów. Zakaz ma wejść w życie w tym tygodniu po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia przez rząd.

„Wojna prezydenta Putina przeciw Ukrainie jest wojną przeciw wolności, demokracji i prawom Ukraińców. Działania te, które mają daleko idące konsekwencje humanitarne nie pozostaną bez kary. Kanadyjska straż przybrzeżna i jej pracownicy będą stosować prawo” - powiedziała cytowana w komunikacie minister rybołówstwa, oceanów i kanadyjskiej straży przybrzeżnej Joyce Murray.

W komunikacie dodano, że działania te stanowią część skoordynowanych wysiłków podjętych przez partnerów z G7 oraz „kraje o podobnych poglądach”.

W niedzielę Kanada zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów rosyjskich linii lotniczych. Decyzja dotyczy wszystkich rosyjskich samolotów, także czarterowych czy wykorzystywanych przez rosyjskich przewoźników. Kanada nałożyła na Rosję serię sankcji o charakterze gospodarczym i finansowym.

W poniedziałek rząd zakazał kanadyjskim instytucjom finansowym transakcji z rosyjskim bankiem centralnym. Dodatkowo zamrożone zostały aktywa rosyjskich funduszy rządowych. Ta decyzja jest konsekwencją przyjętego w sobotę przez Kanadę, Komisję Europejską, Francję, Niemcy, USA, Włochy i Wielką Brytanię stanowiska w sprawie dalszych sankcji wobec Rosji.

Również w poniedziałek rząd Kanady zakazał importu rosyjskiej ropy przez kanadyjskie podmioty. Od 2019 r. Kanada nie importuje ropy z Rosji, jedynie pewne ilości produktów naftowych.

W miniony piątek Kanada ogłosiła sankcje wobec prezydenta Rosji Władimira Putina, jego szefa gabinetu i ministra spraw zagranicznych oraz poparła wykluczenie Rosji z systemu rozliczeń międzynarodowych SWIFT. Wprowadziła też nowe sankcje dla Białorusi jako państwa, które ułatwiło inwazję. Była to trzecia już część kanadyjskich sankcji.

W czwartek w ubiegłym tygodniu. Kanada wprowadziła sankcje wobec 58 osób zaliczanych do rosyjskich elit i ich rodzin, w tym ministrów obrony, sprawiedliwości i finansów. Sankcje objęły też największe rosyjskie banki. Odwołane zostały wszystkie pozwolenia eksportowe do Rosji.

Pierwszą część sankcji Kanada ogłosiła tydzień temu, we wtorek, składają się na nie zakaz wszelkich finansowych relacji z samozwańczymi republikami Doniecka i Ługańska, sankcje wobec parlamentarzystów, dwóch państwowych banków i zakaz kupowania rosyjskich rządowych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków.

UE rozważa odcięcie rosyjskich statków od unijnych portów

Państwa UE rozważają zakaz zawijania rosyjskich statków do europejskich portów - poinformowała we wtorek agencja Reutera. Byłyby to kolejne, po lotniczych, sankcje mające na celu utrudnienie rosyjskich dostaw handlowych. Swoje porty dla rosyjskich statków zamknęła już Wielka Brytania.

Jak wskazała agencja, powołując się na źródła w Brukseli, państwa Wspólnoty rozważają wprowadzenie zakazu zawijania rosyjskich statków do unijnych portów. Celem tego posunięcia jest dalsze zaostrzenie ograniczeń w ruchu morskim po zamknięciu dla Rosji przestrzeni powietrznej. "Spowodowałoby to dalsze utrudnienia w rosyjskich dostawach handlowych" - stwierdzono.

Według Reutera ministrowie spraw zagranicznych państw UE rozważali zamknięcie europejskich portów dla rosyjskich statków już podczas niedzielnych rozmów. Rzecznik Komisji Europejskiej, cytowany przez agencję, zwrócił uwagę, że taki zakaz obecnie nie obowiązuje. "Ale nadal pracujemy nad kolejnymi sankcjami, które zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie" – dodał.

Jak wskazał duński resort spraw zagranicznych w komentarzu przesłanym Reuterowi, Dania "aktywnie pracuje" na rzecz podjęcia przez Wspólnotę europejską decyzji o zamknięciu unijnych portów dla rosyjskich statków. "Zdecydowaliśmy już zamknąć duńską przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy we współpracy z naszymi europejskimi partnerami" - przekazała agencja za duńskim MSZ.

Reuters powołuje się także - bez podawania nazwisk - na przedstawiciela francuskiego rządu, który zapewnił, że "UE pracuje nad kolejnymi sankcjami, a zamknięcie portów dla rosyjskich statków jest możliwe". Informator agencji zaznaczył, że wszelkie dodatkowe kroki powinny mieć "proporcjonalnie większy wpływ" na Rosję niż na europejskie gospodarki. Z kolei reprezentant greckich władz miał wskazać, że Ateny "wprowadzą w życie każdą decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie".

Agencja przypomniała, że odcięcie rosyjskich statków od swoich portów rozważają też władze w Madrycie. Mowa nawet o ewentualnym zakazie wpływania statków pod rosyjską banderą na wody terytorialne Hiszpanii.

Wtorek jest szóstym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Władze Federacji Rosyjskiej określają prowadzone działania jako "specjalną operację wojskową". W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.

autorka: Magdalena Jarco. Z Toronto Anna Lach

