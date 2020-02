Kolejne gwałtowne spadki na GPW. Setka spółek na minimach

WIG20 po raz trzeci w tym tygodniu zakończył sesję spadkami przewyższającymi 4 proc. Skalę przeceny na GPW świetnie oddaje fakt, że na dzisiejszej sesji przeszło setka spółek "poprawiła" roczne minima.

Piątek nie przyniósł znaczących zmian w giełdowych nastrojach. Na rynkach akcji kontynuowano gwałtowną przecenę. Indeksy w Paryżu, Mediolanie i Frankfurcie traciły dziś ponad 3 proc., od ponad 2-proc. spadków rozpoczęli dzień również Amerykanie. Co ciekawe tym razem w dół szło także złoto, zazwyczaj odwrotnie skorelowane z akcjami.

Polska giełda ponownie udowodniła, że do światowych problemów zawsze potrafi dołożyć coś od siebie. I o ile główne indeksy w Europie raczej nie traciły więcej niż 4 proc., WIG20 zakończył dzień 4,4 proc. Warto podkreślić, że była to trzecia w tym tygodniu sesja ze spadkiem o ponad 4 proc. W sumie przez miniony tydzień WIG20 stracił aż 15,3 proc. i był to trzeci najgorszy tydzień w 26-letniej historii tego indeksu.

Od wczorajszej sesji dzisiejszą odróżniało to, że w indeksie WIG20 - mimo mocnych spadków - pojawiło się trochę zieleni. Ponad kreską notowania zakończyły akcje PGNiG (+1,3 proc.) i JSW (+3,2 proc.). Na akcjach tej ostatniej spółek inwestorzy doświadczyli pełnej palety emocji, od gwałtownych spadków, do przeszło 10-proc. wzrostów. Wyglądało to raczej na spółkę z NewConnect, niż notowania blue chipa.

Aż 18 z 20 spółek flagowego indeksu GPW zanotowało jednak spadki. Najwięcej - aż 13,2 proc. - stracił Alior, który pokazał wyższą od oczekiwań stratę netto z czwarty kwartał 2019 r. Ponad 8-proc. spadki zanotowały też akcje CCC, PGE oraz mBanku. Niewiele do tej granicy brakło KGHM-owi, który odwróci część odpisów na amerykańskie kopalnie.

Dzisiejsze spadki to jednak nie tylko blue chipy. WIG stracił 4 proc., sWIG 3,3 proc., mWIG zaś 2,8 proc. Uwagę zwracały obroty, które wyniosły blisko 2 mld zł. To wynik zdecydowanie powyżej średniej. Dzisiejsza sesja była jedną z najaktywniejszych pod względem handlu w ostatnich latach. Zazwyczaj takie obroty obserwujemy przy okazji wygasania kontraktów, dziś jednak takiego "wsparcia" nie było. Tak mocne obroty jeszcze uważniej każą spojrzeć na skalę dzisiejszych spadków.

W sumie na szerokim rynku zdecydowanie przeważały jednak spadki. Najbardziej dobitnie świadczy o tym statystyka minimów. Na dzisiejszej sesji aż 103 spółki były notowane na co najmniej rocznych minimach. To bardzo rzadki widok. Szczególnie że formalnie wciąż nie jesteśmy w okresie bessy. Dla porównania roczne maksima poprawiały ledwie 4 spółki.

Adam Torchała