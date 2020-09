Kolejne banki podnoszą opłaty za konta

fot. Andreassolbakken / Shutterstock

W bankach rosną opłaty za konta i karty. To efekt rekordowo niskich stóp procentowych, które zmuszają banki do szukania nowych źródeł przychodów. Ostatnio zmiany w cennikach zapowiedziały m.in. Santander Bank Polska i Getin Bank – wynika z analizy Bankier.pl.

Niskie stopy procentowe są problemem nie tylko dla osób szukających zysku na lokatach. Banki jeden po drugim zapowiadają podwyżki opłat za prowadzenie kont czy obsługę kart. To jeden z pomysłów na to, jak poprawić wyniki prowizyjne. Związek Banków Polskich prognozuje, że w tym roku wyniki banków mogą być niższe nawet o 85 proc. Dlatego drożeją opłaty za podstawowe operacje czy obsługę rachunków w placówkach. Nie wszędzie podwyżki są dotkliwe, bo z reguły opłaty rosną o kilka złotych. Wiele z nich da się też ominąć aktywnie korzystając z produktów bankowych.

Zmiany w cenniku Santandera od grudnia

Zmiany w cenniku ogłosił właśnie Santander Bank Polska. Nowa taryfa opłat i prowizji zacznie obowiązywać od grudnia i obejmie m.in. flagowy rachunek z oferty banku – Konto Jakie Chcę. Rachunek był do tej pory bezpłatny, ale od grudnia pojawi się w nim opłata warunkowa w wysokości 6 zł. Zdrożeje też obsługa karty – opłata warunkowa wzrośnie do 8 zł. Obu prowizji będzie jednak można uniknąć zasilając konto wpływami na poziomie 500 zł miesięcznie i dokonując minimum jednej transakcji kartą lub Blikiem. Konto Jakie Chcę nadal będzie prowadzone bezpłatnie dla klientów poniżej 26 roku życia.

Bank podniesie także niektóre opłaty w kontach walutowych. Opłata warunkowa za Konto24 walutowe wzrośnie z 8 na 10 zł. Do 10 zł wzrosną opłaty za przelewy w tym rachunku zlecane w placówkach, w tym przelewy SEPA. Konta walutowe będą mogły być prowadzone bezpłatnie, ale przy średnim miesięcznym saldzie wynoszącym co najmniej 20 jednostek walutowych.

Są też zmiany na plus. Obejmą one pakiet walutowy dołączany do karty. Do tej pory był on płatny i kosztował 7 zł miesięcznie. Od grudnia będzie on darmowy – użytkownik będzie mógł podpiąć kartę debetową do dowolnego konta walutowego. Dodatkowo bank poszerzy pakiet wypłat w bankomatach o wypłaty z bankomatów za granicą bez zmian stawki (nadal 7 zł). Ponadto bank obniży do zera opłatę za wpłaty i wypłaty gotówki w placówce.

Getin zabiera bankomaty Euronetu

Wcześniej, bo już w październiku zmienią się warunki w Getin Banku. Bank podniesie o złotówkę (do poziomu 9 zł) opłatę za Konto Proste Zasady dla klientów pow. 26 roku życia. Klienci nadal będą mogli ominąć tę opłatę, jeśli wykonają jedną dowolną transakcję kartą lub Blikiem. Od października klienci nie będą mogli korzystać za darmo z bankomatów Euronetu, a ponadto w ramach rachunków Konto Proste Zasady oraz Konto Proste Zasady Junior pojawi się opłata za korzystanie z obcych bankomatów (3,5 proc. nie mniej niż 5 zł). Bez opłat pozostanie sieć Planet Cash. Bank informuje też, że w ramach promocji do końca 2021 r. będzie można za darmo wypłacać gotówkę Blikiem we wszystkich bankomatach, które oferują taką możliwość (w tym również w bankomatach sieci Euronet).

Ponadto bank zmieni stawkę za wpłatę gotówki we wpłatomacie, ulokowanym poza placówką z 0,6 proc. min. 1 zł od kwoty wpłaty na 0,8 proc. min. 1 zł. Dla posiadaczy Kont Osobistych Noble oraz Noble Private Banking te wpłaty pozostają bezpłatne. Pojawi się opłata za wpłatę gotówki na ROR oraz wypłatę środków z ROR w placówce w wysokości 10 zł za transakcję, przy czym pierwsze 2 transakcje w miesiącu (2 wpłaty i 2 wypłaty) będą bez opłat. Dla posiadaczy Kont Osobistych Noble oraz Noble Private Banking te transakcje pozostają bezpłatne bank przypomina, że wpłaty we wpłatomatach ulokowanych w placówkach są cały czas dostępne bez prowizji.

Nowy cennik już obowiązuje w Citi

Pod koniec sierpnia cennik zmienił Citi Handlowy. W ramach konta CitiPriority opłata warunkowa wzrosła do 49 zł (wcześniej 30 zł). Konto może być bezpłatne, jeżeli posiadacz rachunku wykona za pomocą karty transakcje na 500 zł oraz zapewni wpływy na konto w wysokości 5 tys. zł (lub średnie saldo na rachunku wyniesie minimum 30 tys. zł). Jeżeli klient wykona kartą transakcje na kwotę niższą niż 500 zł i spełni dodatkowy warunek salda lub wpływów to opłata za konto wyniesie 9 zł. Jeśli natomiast wykona transakcje kartą na 500 zł, ale nie spełni żadnego z dodatkowych warunków opłata wyniesie 40 zł. Z kolei 49 zł zapłacą osoby, które nie spełnią żadnych warunków.

Wzrosły także opłaty w rachunku Citigold. Bank nie nalicza opłaty, jeżeli średnie saldo na wszystkich rachunkach klienta wynosie 400 tys. zł. Jeżeli saldo wyniesie 200 tys., to skasuje 125 zł (wcześniej 50 zł). Przy jeszcze niższym saldzie obowiązuje taks opłata, jak wcześniej - 220 zł.

Bank wprowadził ponadto opłatę za prowadzenie subkont walutowych w euro dla posiadaczy CitiKonta, Citi Priority, Citigold i Citigold Private Client. Opłata dotyczy tylko klientów, którzy otworzyli konto EUR (od 20 sierpnia 2020), lub wykonają zmianę typu konta (od 20 sierpnia 2020 roku). Opłata jest uzależniona od salda rachunku. Jeżeli na rachunku nie będzie pieniędzy, to bank nie będzie pobierał opłaty. Kwota będzie rosła, wraz ze wzrostem oszczędności na rachunku. I tak na przykład przy kwocie do 20 tys. euro opłata wyniesie 18 zł, przy 100 tys. 90 zł, a powyżej 100 tys. aż 180 zł.

Zmieniły się niektóre opłaty za przelewy. W rachunku CitiPriority opłata za przelew u doradcy telefonicznego lub w oddziale banku wzrosła do 20 zł. Bank podniósł opłatę z 70 do 85 zł za polecenie przelewu w walucie obcej, polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenia przelewu transgranicznego w euro z instrukcją kosztową nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów podmiotów pośredniczących w wykonaniu przelewu lub banku odbiorcy (poza EOG).

Wcześniej podwyżki wdrożyły już także inne banki, m.in. Credit Agricole, BNP Paribas czy Alior Bank. Szczegółowo pisaliśmy na ten temat w tekście "Banki podnoszą opłaty. W maju wzrosły o 40 proc. rok do roku".