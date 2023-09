Kolejne aresztowania władz Górskiego Karabachu. "Były dowódca wojsk zatrzymany przy próbie wyjazdu"

Już prawie 85 tys. osób z Górskiego Karabachu uciekło do Armenii Co najmniej 84700 osób przyjechało już do Armenii z opanowanej przez Azerbejdżan enklawy w Górskim Karabachu - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na armeńskie władze.