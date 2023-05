Kolejne antyrządowe protesty w Izraelu. Zablokowana autostrada i krwawe manekiny

Izraelczycy wyszli na ulice 16. tydzień z rzędu, by protestować przeciwko reformie sądownictwa Izraelczycy wyszli w sobotę po raz kolejny na ulice w ponad 150 miejscach w całym kraju, by wyrazić sprzeciw wobec planowanej reformy wymiaru sprawiedliwości. Na głównym wiecu w Tel Awiwie zgromadziło się 110 tys. osób - pisze portal The Times of Israel.