Kolejne ABB na GPW. Bohater hossy na OZE sprzedaje akcje, a kurs traci

Do ostatniej serii ABB na GPW dołączył Sunex. Prezes spółki sprzeda w przyspieszonym trybie prawie 10% akcji, żeby pozyskać środki na akwizycje w Niemczech. Kurs akcji firmy zareagował spadkami.

W ostatnim czasie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była parkietem dla kilku sporych procesów przyspieszonej budowy księgi popytu, nazywanych z ang. Accelerated Book Building, czyli ABB. Tego typu transakcje służą podmiotom, które chcą w szybkim tempie sprzedać duży pakiet posiadanych akcji. Pomagają im w tym firmy inwestycyjne, które szukają kupców.

Pod koniec zeszłego roku ABB przeprowadzili akcjonariusze spółki Auto Partner. Sprzedali wówczas pakiet akcji stanowiący ok. 3,2% kapitału zakładowego firmy za ponad 106 mln zł. 5 lutego o uruchomieniu procedury ABB poinformowało z kolei XTB. Główny akcjonariusz spółki XX ZW Investment Group sprzedał 10% akcji brokera. Wartość rynkowa pakietu opiewała na ok. 380 mln zł.

O tyle, o ile w dwóch podanych wcześniej przykładach możemy mówić o konsumowaniu sukcesu i solidnych wypłatach na górce, o tyle przykład Sunexu wydaje się być inny. Przynajmniej według komunikatu spółki. Zgodnie z nim środki mają zostać przeznaczone na akwizycje na niemieckim rynku oraz rozwój infrastruktury produkcyjnej w Raciborzu. Szybko pozyskane środki mają zapewnić spółce elastyczność i wzmocnić jej pozycję w negocjacjach.

- Naszym celem jest przyspieszenie wzrostu sprzedaży na strategicznym dla nas rynku niemieckim. Od kilku miesięcy przyglądamy się potencjalnym podmiotom do przejęcia na tym rynku. Interesują nas spółki instalacyjne z dostępem do rynku i siecią serwisową, które mogłyby zwiększyć sprzedaż naszych produktów w Niemczech. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z - naszym zdaniem – atrakcyjnymi podmiotami. Pozyskując środki od inwestorów chcemy zabezpieczyć kwestie finansowania ewentualnej transakcji i rozwoju infrastruktury produkcyjnej w naszym zakładzie w Raciborzu" – skomentował Romuald Kalyciok, czyli prezes i największy akcjonariusz Sunex.

Przecena na akcjach Sunexu

Po informacjach o ABB opublikowanych po zamknięciu giełdy, na jej otwarciu 14 lutego akcje spółki spadły o ponad 8%. Aktualnie notowania Sunexu tracą 5,11%. Wciąż są jednak o 17,7% wyżej niż na początku roku.

Sunex - notowania od stycznia 2023 (Bankier.pl)

W procesie ABB Sunexu prezes firmy Romuald Kalyciok zaoferuje do 2 mln akcji, stanowiących do 9,86% kapitału Sunexu. W rękach biznesmena znajduje się bezpośrednio 17,26% udziałów spółki. Głównym akcjonariuszem Sunexu jest natomiast, należąca do niego, spółka Polska Ekologia, która trzyma 58% akcji.

Ogłoszone ABB dotyczy sprzedaży "istniejących i dopuszczonych do obrotu akcji Sunex pożyczonych przez Romualda Kalycioka od kontrolowanej przez niego spółki Polska Energia". Zarząd zakłada, że po sprzedaży udziałów i pozyskaniu kapitału, przeprowadzi nową emisję dla prezesa. Docelowo akcje pożyczone przez Kalycioka zostaną zwrócone Polskiej Energii i będzie posiadał (pośrednio i bezpośrednio) tyle samo udziałów w Sunexie co przed ABB.

ABB zostanie prowadzone w formie subskrypcji prywatnej, która obejmie maksymalnie 149 inwestorów. W transakcji pośredniczy Dom Maklerski Q Securities. Po jej zamknięciu Romuald Kalyciok i Polska Ekologia mają podpisać umowę lock-up ograniczające możliwość sprzedaży należących do nich akcji przez 12 miesięcy (także tych z nowej emisji).

Sunex zajmuje się dostarczaniem rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Większość produkcji trafia na eksport, a szczególnie ważnym rynkiem dla spółki są Niemcy, gdzie znajduje się jeden z zakładów firmy. Więcej na temat Sunexu oraz giełdowej gorączki na jej notowaniach w kwietniu ubiegłego roku pisał Michał Kubicki: w tekście "Energetyczna gwiazda GPW blisko szczytu. Plany Niemiec wspierają kurs polskiej spółki".

Po bardzo udanym pierwszym półroczu 2023 roku, w którym Sunex notował wysoką dynamikę przychodów, a akcje spółki mknęły w górę, druga połowa roku okazała słabsza dla całego sektora OZE. Złożyły się na to spadek koniunktury, wysokie stany magazynowe, czy przerwa w dofinansowaniach do urządzeń OZE w Niemczech (chociaż podobno za jakiś czas mają pojawić się nowe programy i to korzystniejsze od poprzednich).

Rozwój Sunexu opiera się w dużym stopniu na kolejnych zagranicznych akwizycjach, ale firma widzi swój wzrost także w inwestycjach. W 2024 roku planuje przeznaczyć na nie ok. 45 mln złotych. Za tę kwotę planuje m.in. realizację projektu zbiorników kompozytowych współpracujących z pompami ciepła oraz zbiorników z włókien węglowych wykorzystywanych do magazynowania wodoru.

W IV kwartale 2023 r. Sunex osiągnął ponad 51,2 mln zł skonsolidowanych przychodów notując spadek o 35% rdr. Narastająco w całym 2023 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły ponad 320,5 mln zł, czyli o 9,6% więcej niż w 2022 r. Raport roczny podsumowujący cały zeszły rok Sunexu ukaże się 25 kwietnia.