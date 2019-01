Kolejna wielka fuzja producentów złota

Newmont Mining zamierza przejąć Goldcorp w transakcji opiewającej na 10 miliardów dolarów. To druga w ciągu ostatnich miesięcy fuzja wśród największych producentów złota. I jest to raczej sygnał fatalnej koniunktury w branży niż nadziei na szybki wzrost cen kruszcu.

W ramach porozumienia między zarządami obu spółek akcjonariusze Goldcorpa za każdą akcję otrzymają 0,3280 akcji Newmont Mining. Oznacza to, że fuzja dwóch liderów branży wydobywczej odbędzie się bezgotówkowo.

To nie pierwsza w ostatnim czasie tego typu operacja. We wrześniu kanadyjski Barrick Gold ogłosił zamiar połączenia z afrykańskim Randgold Resources. Transakcja za 18 mld dolarów została domknięta na początku stycznia i miała wykreować największą firmę wydobywającą złoto na świecie, dostarczającego ponad 6,5 mln uncji metalu rocznie. Połączenie z Randgoldem miało pozwolić Barrickowi utrzymać status lidera rynku.

Ale plany te może pokrzyżować ogłoszona 14 stycznia fuzja. Newmont Mining i Goldcorp w 2017 roku łącznie wydobyły 7,9 mln uncji, z czego ten pierwszy dostarczył dwa razy więcej niż drugi. Zatem to nowy Newmont zapewne stanie się największą na świecie firmą wydobywającą złoto.

W 2017 roku największym dostawcą złota na świecie był Barrick Gold, który jednak w zeszłym roku najprawdopodobniej spadł na drugie miejsce, wyprzedzony przez Newmont Mining. Goldcorp to z kolei jeden z kilku dużych producentów, plasujących się od 4. do 7. pozycji na świecie. Połączona kompania deklaruje, że chciałaby w długim terminie utrzymać wydobycie na poziomie 6-7 mln uncji rocznie.

„To połączenie tworzy czołową kompanię złota” – powiedział cytowany w oświadczeniu obu spółek CEO Goldcorpa David Garofalo. „To połączenie stworzy przodujący w świecie biznes na rynku złota, z najlepszymi aktywami, ludźmi, perspektywami i szansami na kreację wartości” – wtórował mu Gary Goldberg, prezes Newmont Mining.

Część ekspertów zwraca uwagę, że podobna fala fuzji i przejęć w górnictwie złota po raz ostatni miała miejsce pod koniec lat 90-tych XX wieku. Były to czasy kulminacji bessy na rynku złota, którego cena w roku 1999 spadła do zaledwie 253 USD za uncję. Był to bardzo ciężki okres dla branży górniczej, która poprzez konsolidację wzmacniała swoje bilanse i obniżała koszty operacyjne.

Teraz jest trochę podobnie. Po ostrym spadku cen złota w roku 2013 notowania królewskiego metalu od kilku lat wahają się między 1180 USD a 1380 USD za uncję. Dla wielu producentów to poziomy tylko nieznacznie wyższe od całościowych kosztów wydobycia. „Projektujemy nasz biznes tak, aby przeżył zmienność cen. Nie przewidujemy ruchów w górę bądź w dół” – tłumaczył w wywiadzie dla CNBC prezes Newmont Mining Gary Goldberg

Prezes Goldberg jasno deklaruje, że połączenie z Goldcorpem nie jest spekulacją na wzrost cen złota, lecz ruchem przynoszącym synergie kosztowe i optymalizującym operacje wydobywcze. „Opracowując nasze długoterminowe plany używamy ceny złota na poziomie 1200 USD i naprawdę skupiamy się na tym, aby być pewnym, że każdy projekt i każdy biznes dostarczył przynajmniej 15-procentową stopę zwrotu” – zapewniał Goldberg. „testujemy nasze plany przy cenie 800 USD, 900 USD i potem aż do 1200 USD” – dodał.

