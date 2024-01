Kolejna tania linia lotnicza wchodzi do Polski. Zadebiutuje już niedługo

Uważana za największą tanią linię lotniczą z Bliskiego Wschodu, AirArabia, wchodzi do Polski. Portal Aeroroutes podał, że zdecydowano się uruchomić sezonowe połączenie z Krakowa do Szardży, czyli jednego z emiratów w ZEA.

fot. kbp.spotter / / Shutterstock

AirArabia to linia lotnicza, która została założona w 2003 w Szardży. Obsługuje połączenia na 81 trasach i ma do dyspozycji 64 samolotów.

Przeczytaj także Wizz Air musi sięgnąć do kieszeni. Wypłaci pasażerom ponad milion funtów

Powiedzmy sobie szczerze, że jest ona znana bardziej pasażerom z krajów poza Europy. W niektórych państwach prowadzi własne linie lotnicze jak Air Arabia Egypt czy Air Arabia Abu Dhabi.

Jeśli chodzi o samo połączenie, to portal Aeroroutes podał, że połączenie z Krakowa do Szardży ruszy 29 czerwca. Będzie to trasa sezonowa, co oznacza, że loty przestaną być realizowane po 1 września. Pasażerowie polecą Airbusami A320.

Według przewoźnika czas połączenia to 5 godzin i 40 minut w przypadku trasy z Krakowa do Szardży i 6 godzin i 5 minut jeśli chodzi o trasę powrotną.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2024. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2024 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Na temat tej współpracy wypowiedział się prezes Kraków Airport Radosław Włoszek. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczynającej się współpracy z Air Arabia, przewoźnikiem, który posiada bardzo bogatą siatkę połączeń na Bliskim Wschodzie, w Północnej Afryce i w Azji. To nie tylko kolejne potwierdzenie ogromnego potencjału rynku arabskiego, ale również istotne wzmocnienie siatki połączeń krakowskiego lotniska” - stwierdził.

PB