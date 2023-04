Kolejna spokojna sesja na Wall Street. Wyniki banków w centrum uwagi

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. W centrum uwagi inwestorów znajdują się raporty największych banków i spółek za pierwszy kwartał 2023 roku.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,03 proc. i wyniósł 33.976,63 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,09 proc. i wyniósł 4.154,87 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,04 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.153,41 pkt.

Uwaga rynków przenosi się na raporty kwartalne spółek. James Atey, dyrektor inwestycyjny w Abrdn, spodziewa się, że do końca tego sezonu sprawozdawczego spółek na rynkach utrzyma się podwyższona zmienność.

- Lepsze dane makro prowadzą do wzrostu rentowności papierów skarbowych, a to stanowi przeszkodę dla wzrostów na giełdach akcji. Z kolei słabsze dane makro oczywiście stwarzają ryzyko recesji, a to także jest szkodliwe dla rynków akcji, więc rynki są w pewnym stopniu "uwięzione" - powiedział Atey.

- Chociaż jesteśmy mniej zaniepokojeni wynikami za pierwszy kwartał, biorąc pod uwagę ograniczone oczekiwania i fakt, że twarde dane za pierwszy kwartał nadal generalnie trzymają poziom, inwestorzy skupią się raczej na prognozach. Obecne konsensusowe szacunki nadal wskazują na ożywienie wzrostu zysków i marż zysku począwszy od trzeciego kwartału. Utrzymujemy nasze defensywne nastawienie, ale nadal widzimy szansę na zwiększenie wartości spółek o wysokiej jakości po atrakcyjnych wycenach – powiedział Mathieu Racheter, szef działu badań strategii kapitałowych w Julius Baer.

Goldman Sachs spadł 1,7 proc Przychody netto banku w I kw. wyniosły 12,22 mld USD wobec oczekiwanych 12,83 mld USD. Bank of America wzrósł o 0,6 proc. Zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 97 centy wobec oczekiwanych 81 centów.

Johnson & Johnson zniżkował o 2,8 proc. W pierwszym kwartale zysk na akcję spółki wyniósł 2,68 USD wobec oczekiwanych 2,50 USD. Nvidia Corp zyskała 2,5 proc. po tym, jak HSBC podniósł rekomendację dla akcji producenta chipów do „kupuj” z „redukuj”

Alibaba Group rosła po tym, jak Reuters poinformował, że chińskie organy regulacyjne mają nałożyć grzywnę na Ant Group o około jedną czwartą mniejszą niż pierwotnie planowano.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w marcu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,413 mln wobec 1,55 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,524 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,45 mln.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w marcu wyniosła 1,42 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,432 mln, po korekcie z 1,45 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych nowych inwestycji wyniesie 1,4 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 0,8 proc. wobec +7,3 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z +9,8 proc. Analitycy prognozowali mdm -3,5 proc.

PKB Chin wzrósł w I kw. o 4,5 proc. rdr. Analitycy spodziewali się w I kw. wzrostu PKB o 4,0 proc., po wzroście w IV kw. 2022 r. o 2,9 proc.

„Dane są pozytywną niespodzianką i ogólnie jest to dobry zestaw liczb, choć nierówny, co znajduje odzwierciedlenie w reakcji rynków. Teza rynku, że Chiny wychodzą z pandemii, a wzrost PKB będzie napędzany konsumpcją, pozostaje nienaruszona. Chociaż ożywienie jest na dobrej drodze, nie sądzę, aby wzrost gospodarczy z tego, co widzieliśmy do tej pory, zbytnio przekroczył oczekiwania” – powiedział David Chao, globalny strateg rynkowy dla regionu Azji i Pacyfiku w Invesco.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 80,73 USD za baryłkę, po wzroście o 0,14 proc., a czerwcowe futures na Brent zniżkują o 0,17 proc. do 84,63 USD/b. (PAP Biznes)

