Kolejna reasumpcja głosowania. Chodzi o uproszczone zasady zatrudniania medyków z tzw. państw trzecich

KO: nowela ustawy covidowej łamie konstytucję. PiS: dodatki dla wszystkich medyków byłyby niesprawiedliwe

Procedowanie kolejnej nowelizacji ustawy covidowej o dodatkach dla medyków to łamanie konstytucji - oceniła senator KO Beata Małecka-Libera. Poseł PiS Jacek Żalek wskazywał, że dzięki noweli środki trafią do tych pracowników, którzy najbardziej na to zasługują.