Kolejna promocja na paliwo w Polsce. Można zaoszczędzić 45 gr na litrze

Węgierska sieć stacji MOL ruszyła z programem MOL Move. Dzięki aplikacji podczas wakacji litr paliwa może być tańszy od 35 do 45 gr. Teraz z promocji na paliwo można korzystać także za sprawą aplikacji i kart lojalnościowych sieci: Orlen, BP, Shell, Circle K, Amic oraz Moya.

/ Shutterstock

Do końca lata pod nową marką MOL ma działać 100 stacji paliw w całej Polsce. To stacje, które wcześniej należały do Grupy Lotos, ale zostały przejęte przez węgierski koncern w ramach połączenia Orlenu z Lotosem.

Wraz z przejęciem dawnych stacji Lotosu węgierska firma zamknęła program Navigator. W środę, 19 lipca uruchomiła własny program lojalnościowy MOL Move.

Jak płacić mniej za paliwo? Wyjaśniamy promocje na stacjach paliw Wakacyjne promocje na paliwo wprowadziły także inne sieci działające w Polsce: Orlen, BP, Shell, Circle K, Amic i Moya. W większości przypadków rabat wynosi 35 gr/l. Obowiązują także limity dotyczące ilości paliwa, jaką można jednorazowo zatankować.

Po zainstalowaniu aplikacji MOL Move można liczyć na rabaty na paliwo. Rabat na paliwo podstawowe EVO i LPG wynosi 35 gr/l. Z kolei tankując paliwo premium EVO Plus, otrzymamy 45 gr/l rabatu. Do końca sierpnia 2023 r. z promocji będzie można skorzystać cztery razy, a jednorazowo będzie można zatankować maksymalnie 100 litrów.

Jak informuje sieć MOL, uczestnicy zakończonego programu Navigator, mogą zarejestrować się w aplikacji MOL Move. Wystarczy podać numer karty Navigator lub adres e-mail, na który została ona założona.