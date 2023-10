Kolejna manipulacja spółdzielni na giełdzie? KNF zawiadamia prokuraturę

EC Będzin tonie w długach, a kurs znów rośnie. Widmo kar ciąży spółce, ale nie inwestorom Spółka EC Będzin pokazała raport finansowy za pierwsze półrocze. Co prawda sam drugi kwartał zakończył się zyskiem, ale to i tak nie zmienia fatalnej sytuacji finansowej spółki, której długi sięgają setek milionów złotych. To przez widmo ogromnych kar, przez które także biegły rewident odmówił wydania opinii o raporcie i wyraził obawy o możliwość kontynuowania działalności. Tymczasem kurs zyskiwał ponad 24 proc.