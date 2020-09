Kolejna manifestacja w obronie górników mimo porozumienia

fot. Grzegorz Klatka / FORUM

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizuje 2 października manifestację w obronie miejsc pracy. Jak mówi, porozumienie zawarte między rządem i górnikami ma charakter wyłącznie lokalny.

"Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych raz jeszcze podkreśla, że obecna polityka rządu w sektorze górniczym i energetycznym w Polsce jest nie do zaakceptowania. Przedstawiony dokument PEP2040 oznacza cichy wyrok śmierci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, paliw kopalnych, sektora energetycznego, przemysłu chemicznego, cementowego, hutniczego, stalowego i transportu", czytamy w komunikacie na stronie związku zawodowego.

OPZZ oczekuje zweryfikowania przez rząd polityki energetycznej, która, ich zdaniem, wykluczy wiele regionów przemysłowych, uzależni energetycznie Polskę od importowanych surowców i doprowadzi do drastycznego wzrostu bezrobocia.

"Niebawem tysiące pracowników może stracić pracę i to nie przez pandemię, a szkodliwe decyzje rządzących! Razem będziemy walczyć o każde miejsce pracy, o każdego pracownika i jego rodzinę. Po raz kolejny mówimy mamy dość obietnicom rządzących", czytamy na stronie OPZZ.

Manifestacja rozpoczyna się o godz. 11.00 przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie. Planowana trasa przejścia zgromadzenia to: ul. Nowogrodzka – ul. Koszykowa – ul. St. Nowakowskiego – Pl. Politechniki – ul. Nowowiejska – Pl. Zbawiciela – ul. Marszałkowska – ul. Litewska – Al. J. Ch. Szucha – KPRM – Al. Ujazdowskie.

Głosy niezadowolenia płyną również od innych związków zawodowych. ZZ Sierpień 80 na łamach serwisu Nettg.pl mówi o tym, że nie ma powodów do świętowania.

- Sierpień 80 to porozumienie podpisał, bo musiał. Inaczej zostalibyśmy oskarżeni o zablokowanie rzeczy, których blokować nie chcemy. Chodzi tutaj o gwarancje, że górnicy będą mogli dopracować do emerytury, a także o system osłon socjalnych, system dopłat do wydobycia węgla. Podpisaliśmy to porozumienie bez entuzjazmu i nie uważamy, że jest co świętować. Mówiąc najkrócej – w ciągu jednego dnia zlikwidowaliśmy polskie górnictwo. Co prawda, jest to likwidacja nie taka, jaka mogłaby nastąpić bez tego porozumienia, czyli w sposób chaotyczny, w którym upada jedna czy druga spółka węglowa – powiedział Bogusław Ziętek, przewodniczący ZZ Sierpień 80 w rozmowie z serwisem Nettg.pl.

WS