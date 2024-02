Kolejna firma zwalnia. Koniec eldorado w branży nowych technologii

Zoom, amerykańska firma zajmująca się dostarczaniem oprogramowania do wideokonferencji ogłosiła redukcję zatrudnienia. Według oficjalnego komunikatu przedsiębiorstwa, zwolnienia obejmą 2 proc. siły roboczej.

fot. Sundry Photography / / Shutterstock

Zoom Video Communications, dostawca oprogramowania do wideokonferencji, poinformował na początku lutego o planowanych zwolnieniach. Zwolnieni pracownicy firmy Zoom otrzymają do 16 tygodni wynagrodzenia oraz opieki zdrowotnej. W ramach redukcji zatrudnienia pracę straci 150 osób, co stanowi 2 proc. wszystkich pracowników.

"Regularnie oceniamy nasze zespoły, aby zapewnić zgodność z naszą strategią" - skomentował rzecznik Zoom w oświadczeniu dla CNBC. "W ramach tych wysiłków zmieniamy zakres ról, aby dodać możliwości i nadal zatrudniać w krytycznych obszarach na przyszłość".



Zoom zyskał na popularności na początku pandemii COVID-19. W okresie czasowych lockdownów firma technologiczna przeżywała rozkwit. Zwiększony popyt na usługi umożliwiające m.in. organizację spotkań online dobiegł końca, a producenci oprogramowania do wideokonferencji obniżają koszty. Jednocześnie firma informuje, że nie wstrzymuje rekrutacji na stanowiska m.in. związane z pracą ze sztuczną inteligencją, w dziale sprzedaży.

Rośnie liczba firm ogłaszających redukcję zatrudnienia. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa mogą decydować się na zwolnienia grupowe. Ten proces różni się od standardowego trybu rozwiązania umowy o pracę, bo pracownikowi przysługuje odprawa - nawet w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

DF