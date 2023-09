Kolejna fatalna sesja dla energetyki na GPW. Silny dolar i słaby WIG20

Trwa spadkowa seria największych spółek z branży energetycznej na GPW. Na głównych indeksach znów dominowała czerwień, a WIG20 z powrotem znalazł się blisko poziomu 2000 pkt, którego obronę i odbicie z końca sierpnia wielu uznało za koniec spadkowej korekty. Nie będzie to jednak takie łatwe w czasie ciągle drożejącego dolara.

fot. Krystian Maj / / FORUM

WIG20 spadł o 0,95 proc., WIG był niżej o 0,77 proc. Z kolei mWIG40 zniżkował o 0,56 proc. a sWIG80 zyskał 0,27 proc. Obroty przekroczyły 972 mln zł, z czego 804 mln dotyczyło WIG20.

Bankier.pl

Zmienna sesja miała miejsce na GPW we wtorek i wzrosty, które jeszcze do południa były obserwowane na WIG20, w drugiej części handlu szybko zostały wykasowane wobec większej awersji do ryzyka otoczenia. Już w nocy rynki poznały słabsze dane PMI (51,8 pkt wobec prognozy 53,6 pkt) dla usług z Chin liczone przez Caixin.

Mocniej zaniepokoiły finalne dane PMI z Europy, a Rosja i Arabia Saudyjska ogłosiły, że cięcia wydobycia o 1,3 mln baryłek dziennie będą obowiązywały do końca roku, a nie tylko do końca października. Do handlu po poniedziałkowej przerwie wrócili Amerykanie, ale w trybie risk-off (przynajmniej w pierwszych godzinach), czyli z większą awersją do ryzyka. Wobec nagromadzonych rynkowych wątpliwości inwestorzy na światowych rynkach zwrócili się w stronę dolara, którego aprecjacja była obciążeniem dla kupujących w Warszawie, zwłaszcza na WIG20. Ten powrócił w rejon 2000 pkt, gdzie znajduje się pierwsze wsparcie wyznaczone przez ostanie minima z lipca i sierpnia (rejonu 1986-2000 pkt.).

W WIG20 znów słabością wyróżnił się kurs PGE (-3,9 proc.), cały indeks WIG-Energia (-2,29 proc.) spadł czwartą sesję z rzędu. W poniedziałek zarząd PGE uchylił uchwałę przyjmującą aktualizację strategii Grupy PGE, która chwalili rynkowi eksperci za ambitne podejście do dekarbonizacji (10 lat wcześniej niż deklaracja rządu). Stanowisko, póki co zachował prezes, chociaż nie było na ten temat oficjalnych informacji, a jedynie medialne doniesienia.

Sytuacja związana z ręcznym kontrolowaniem branży energetycznej i tłumieniem pozytywnych w oczach inwestorów zapędów spółek została źle odebrana przez rynek. Ponadto prawdopodobnie nie uda się uchwalić ustawy tworzącej NABE w tej kadencji Sejmu (ustawa jest w Senacie, a ewentualne poprawki Sejm nie rozpatrzy, bo się już oficjalnie nie zbierze). Taniały więc akcje Tauronu (-1,28 proc.) i Enei (-2,17 proc.).

Większe spadki zaliczył kurs Allegro (-3,38 proc.), który przyspiesza przecenę i zalicza czwartą z rzędu sesję na minus. O 2,91 proc. spadł kurs Kruka, a poziom 2 proc. zniżki przekroczył jeszcze Cyfrowy Polsat (-2,11 proc.). Ogólnie 13 spółek z WIG20 było pod kreską, nawet Orlen (-1,18 proc.), który nie reagował na wzrost cen ropy w związku z decyzją OPEC+. Dodatkowo zniżkowały trzy największe banki i KGHM (-1,5 proc.).

Na plusie najmocniej skończył kurs LPP (2,34 proc.), zyskał mBank (1,08 proc.) i Dino (0,21 proc.) przy największych obrotach sięgających 240 mln zł i odpowiadających aż za 30 proc. handlu na WIG20.

Z niższych segmentów rynku akcje Kernela (-2,07 proc.) traciły kolejną sesję z rzędu. W poniedziałek papiery spółki rolnej staniały o 18,7 proc. Kernel poinformował w piątek wieczorem o emisji 216 mln akcji, a w poniedziałek o tym, że 212 mln objął Namsen, czyli główny akcjonariusz. Więcej na ten temat można przeczytać w wywiadzie „Ukraiński oligarcha zarobi kosztem polskich inwestorów”.

W mWIG40 najwięcej zyskał kurs Mabionu (5,07 proc.), ale przy relatywnie wysokich obrotach odbył się handel na Synthverse (dawny Biomed), który zawarła z serbską CoraPharmą umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów o wartości w pierwszych pięciu latach na poziomie 4,4 mln euro.

Na szerokim rynku liderami spekulacyjnych wzrostów były kursy Izolacji (13,25 proc.) na GPW i Termoexport (55,4 proc.) na NewConnect, zgodnie z motywem opisywanym w poniedziałek.

Michał Kubicki