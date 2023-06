Kolejna awaria w VeloBanku. Problemy z logowaniem do bankowości internetowej i mobilnej

W czwartek klienci VeloBanku zmagają się z awarią. Bank notuje problemy z logowaniem do bankowości internetowej i mobilnej. O sprawie informują nasi czytelnicy.

"Od blisko 3 godzin trwa awaria bankowości internetowej i mobilnej velobanku. Odrzuca transakcje blikiem i płatności kartą. Próbowałem zapłacić na stacji paliw, odrzuca płatności pomimo środków na rachunku. Aplikacja wyświetla komunikat. Najgorsze jest to ze to trzeci dzień z kolei z brakiem dostępności do Banku :/" - alarmuje jeden z naszych czytelników.