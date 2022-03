Kolejki w punktach paszportowych. Wydłużono godziny pracy

fot. PaulSat / / Shutterstock

Brak możliwości umówienia wizyty online i dziesiątki osób w kolejkach. Tak w ostatnim czasie wygląda sytuacja przed biurami paszportowymi w stolicy. Wzmożone zainteresowanie paszportami widać też w innych miastach. W związku z sytuacją, MSWiA nakazało wojewodom wydłużenie godzin pracy punktów paszportowych.

Od wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie punkty paszportowe w stolicy przeżywają oblężenie. Petenci w niektórych miejscach na złożenie wniosku czekają wiele godzin, a i tak - jak mówią - nie zawsze udaje się im załatwić sprawę. Brak jest także możliwości umówienia wizyty online, bo po prostu nie ma już terminów na najbliższe tygodnie. Zwiększone zainteresowanie paszportami jest także w innych miastach wojewódzkich.

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował PAP, że w związku ze zwiększonym zainteresowaniem składaniem wniosków, wojewodowie zostali zobligowani do wydłużenia godzin pracy punktów paszportowych. "Każdy wojewoda w swoim regionie będzie reagował w zależności od potrzeb np. otwierając punkty paszportowe również w soboty" - usłyszeliśmy w MSWiA.

Resort zaznaczył, że Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA "dokłada wszelkich starań, by w terminie zrealizować wszystkie wnioski paszportowe". Uruchomiono m.in. dodatkową zmianę weekendową. "Obecnie zachowany jest miesięczny termin wyrobienia nowego dokumentu paszportowego" - zapewniono.

We wtorek przed referatem paszportowym przy ul. Kruczej w Warszawie na wejście do budynku czekało kilkadziesiąt osób, ale tydzień wcześniej kolejki były nawet dwukrotnie dłuższe. "Kolejki są długie. Wcześniej byłam w innym punkcie, gdzie czekałam od godz. 10 do 15, po czym powiedziano mi, że nie zostanę przyjęta" - powiedziała PAP jedna z petentek, która postanowiła wyrobić paszport ze względu na sytuację w Ukrainie.

W kolejce stały też osoby, które przyznały, że wyrabiają paszport nie z powodu wojny, tylko ze względu na to, że mają w planach wyjazd za granicę.

Rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego Ewa Filipowicz zapewniła PAP, że mimo wzmożonego zainteresowania paszportami, są one wydawane w terminie 30 dni. Zaznaczyła, że obecnie urzędy nie pracują w soboty, ale została zwiększona obsada osobowa tak, aby w tygodniu pracować jak najsprawniej. "W dwóch punktach zwiększyliśmy liczbę stanowisk - w Ursusie i Pradze Południe, wszystkie działania są podejmowane na bieżąco" - zapewniła.

Zaznaczyła, że obecnie nie ma potrzeby umawiania wizyt online, należy od razu przyjść do punktu paszportowego. "Staramy się procedować szybko kolejkę i sprawdza się nam to bardziej niż system umawiania online" - powiedziała. Dodała, że urzędnicy zaobserwowali też, że osoby umówione online nie zawsze przychodzą na wizyty.

Filipowicz poinformowała, że w lutym 2022 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyjął 28 tys. wniosków. Dla porównania w roku 2021 - czyli w czasie pandemii - przyjęto 9 tys. wniosków, w 2020 r - przed pandemią - 25 tys. wniosków, zaś w 2019 roku - 26 tys. wniosków.

Duże zainteresowanie paszportami jest też w innych miastach wojewódzkich. We Wrocławiu zainteresowanie usługami paszportowymi rośnie od dwóch tygodni. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dziennie składanych jest ponad 300 wniosków. Dla porównania w marcu 2021 r. takich wniosków składanych było 120-130 dziennie – wynika z informacji PAP uzyskanych w urzędzie.

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, każdego dnia składanych jest 200 wniosków paszportowych, ale od pewnego czasu – zauważa się znaczne zainteresowanie wyrobieniem dokumentu dlatego urząd wojewódzki 5 marca uruchomił dodatkowe dni pracy i zmienił godziny rejestracji. Urzędy w Gdańsku, Gdyni i Słupsku są czynne również w soboty (z wyjątkiem Wielkiej Soboty – 16 kwietnia). Od 6 kwietnia petenci będą przyjmowani bez konieczności wcześniejszego umawiania.

Z kolei Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że w oddziałach paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie i Pile wyczerpała się pula dostępnych wizyt na złożenie wniosku o paszport do 28 marca. Pozostały terminy w rezerwacji internetowej. Odbiór paszportu możliwy jest bez rezerwacji wizyty.

W Małopolsce funkcjonuje 12 punktów paszportowych: w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu i Wadowicach. "We wszystkich wymienionych punktach paszportowych aktualnie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie uzyskaniem dokumentów paszportowych" – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Od 25 lutego do 14 marca 2022 r. wnioski paszportowe w Małopolsce złożyło ponad 24,2 tys. osób, podczas gdy w analogicznych dniach rok temu – ponad 3,5 tys. osób. Najwięcej wniosków wpływa w Krakowie, Tarnowie i Nowym Targu.

Ogromną ilość wniosków o paszport przyjmuje też biuro w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Kolejki ustawiają się przed budynkiem jeszcze przed otwarciem urzędu. O ile w okresie od 24 lutego do 10 marca 2019 r. przyjęto tam 11,5 tys. wniosków, w tym samym okresie 2020 r. - 10,5 tys., 2021 - 4 tys., to w tym roku wpłynęło w tym czasie ponad 23 tys. wniosków.

"Nie pytamy mieszkańców o powody, dla których akurat teraz chcą wyrobić paszport. Na pewno jest to związane ze zbliżającymi się wakacjami - wiele osób już rezerwuje wypoczynek za granicą" - powiedziała PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Dodała, że godziny pracy biura paszportowego są wydłużane, organizowane są też tzw. soboty paszportowe.(PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Rafał Pogrzebny, Piotr Doczekalski, Piotr Mirowicz, Beata Kołodziej, Anna Gumułka

