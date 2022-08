Kilka dni w kolejce po węgiel. "Dziesiątki samochodów i ciężarówek" przed Bogdanką

Jak kupić węgiel? Można prosto z kopalni, trzeba tylko poczekać. Czasem nawet kilka dni. Dziesiątki Polaków śpią w samochodach i ciężarówkach tworzących kilkukilometrową kolejkę do kopalni Bogdanki. Ludzie obawiający się niedoborów surowca na zimę czekają dniami i nocami – informuje Reuters.

"Czekają całymi dniami i nocami, żeby kupić węgiel" – to nie początek książki o dawno (i słusznie) minionych czasach, tylko opis rzeczywistości. Polacy, którzy obawiają się braku dostępu do paliwa grzewczego na zimę, czekają w kilkukilometrowych kolejkach przed kopalnią Bogdanka. Jak podaje Reuters, kierowcy stoją w kolejkach rodem z PRL-u.

Dozens of cars and trucks line up at the Lubelski Wegiel Bogdanka coal mine in Poland, as people fearful of winter shortages wait for days and nights to stock up on heating fuel https://t.co/Jfi2kLSsnH pic.twitter.com/t6syxXKxfs