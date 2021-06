Kolej chce nocą podebrać pasażerów samolotom

Wakacyjne podróże: do Chorwacji i na Cypr już bez testów i świadectw szczepień

Coraz więcej krajów Europy łagodzi warunki wjazdu dla turystów z Polski. Bez testu, świadectwa sczepień i kwarantanny można wybrać się m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Czech, Rumunii, Albanii czy na Cypr. Przy podróżach do innych państw wciąż konieczne są testy, czasem zwalnia z nich szczepienie. Do Portugalii i Grecji bez badań wjadą dzieci do 12 lat.