Kolej bije kolejne rekordy. W listopadzie przewieziono 25 proc. więcej pasażerów rdr

Ponad 31 mln osób pasażerów podróżowało pociągami w listopadzie br.; to o 6,3 mln więcej wobec listopada ub.r. i o 2 mln więcej w porównaniu do przedpandemicznego listopada 2019 r. - poinformował Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Od stycznia do listopada br. kolej przewiozła ponad 313 mln osób - dodano.

fot. Tomasz Warszewski / / Shutterstock

"W listopadzie z usług przewozów kolejowych skorzystało 31,4 mln osób. W porównaniu do listopada 2021 r. kolej wybrało o 6,3 mln pasażerów więcej (+25 proc.)" - poinformował w piątek na swojej stronie internetowej Urząd Transportu Kolejowego.

Jak dodano, w porównaniu z rekordowym październikiem br., w listopadzie 2022 r. koleją przewieziono o 1,4 mln pasażerów mniej (-4,3 proc.).

Średnia odległość przejazdu, jaką pasażer kolei pokonał w listopadzie, to 62,1 km, czyli o 4 km więcej (+6,9 proc.) niż rok wcześniej.

"Ogółem od stycznia do listopada 2022 r. z usług kolei skorzystało ponad 313 mln pasażerów" - podano. W zestawieniu z analogicznym okresem 2021 r. liczba pasażerów wzrosła o 90,7 mln (+40,8 proc.). W ciągu jedenastu miesięcy 2019 r. kolej przewiozła o 5,1 mln pasażerów mniej (-1,7 proc.). (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

