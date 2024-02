Kohut: Złożymy projekt ustawy ws. uznania Ślązaków za mniejszość etniczną

Europoseł Nowej Lewicy Łukasz Kohut zapowiedział w piątek, że w 2024 r. do Sejmu trafi projekt ustawy ws. uznania Ślązaków za mniejszość etniczną.

W styczniu 2024 r. do Sejmu trafił poselski projekt ustawy ws. uznania języka śląskiego za język regionalny. Poparcie dla tej inicjatywy zapowiedzieli wcześniej liderzy parlamentarnej większości, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. Debata na ten temat według Kohuta może odbyć się na pierwszy marcowym posiedzeniu Sejmu.

„Najpierw musimy zamknąć sprawę uznania języka śląskiego za język regionalny. Później, niezależnie od tego, czy prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę, czy też nie, jako Nowa Lewica złożymy projekt ustawy ws. uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. To na pewno wydarzy się w tym roku” – powiedział Kohut podczas spotkania z dziennikarzami.

„Nie wiem, jaki będzie efekt, jeśli w przyszłości dojdzie do głosowania ws. uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że tej ustawy prezydent na pewno nie podpisze. Wtedy w przyszłym roku, już po wyborach prezydenckich, rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o uznaniu Ślązaków i Kaszubów za mniejszości etniczne” - zapowiedział europoseł.

Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym za mniejszość etniczną uznaje się grupę obywateli polskich, która jest mniej liczna od pozostałej części ludności kraju, w sposób istotny odróżnia się językiem, kulturą oraz tradycją, dążąc przy tym do ich zachowania. Ponadto ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej, którą wyraża i chroni, jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Polski od co najmniej stu lat, a jej członkowie nie utożsamiają się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

W ustawie zapisano cztery mniejszości etniczne: karaimską, łemkowską, romską oraz tatarską. Poza tym dziewięć mniejszości narodowych, które stanowią odrębną grupę, oraz jeden język regionalny (kaszubski).

Pod koniec stycznia w Sali Kolumnowej Sejmu z inicjatywy europosła Nowej Lewicy wystawiono monodram „Mianujom mie Hanka” w wykonaniu Grażyny Bułki z Teatru Korez w Katowicach. Był to element kampanii ws. uznania języka śląskiego za język regionalny.

„Bardzo się cieszę, że to śląskie katharsis jest z nami. To najlepsza forma edukowania ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest Śląsk, jaka jest jego historia i godka” – ocenił Kohut.

Scenariusz „Mianujom mie Hanka” to adaptacja książki Alojzego Lyski „Jak Niobe. Opowieść górnośląska”. Monodram opowiada skomplikowaną historię Górnego Śląska, która przeplata się z losami tytułowej bohaterki.(PAP)

