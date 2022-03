Kogo szuka rynek pracy? W tych branżach czeka zatrudnienie w 2022 roku

fot. Maxx-Studio / / Shutterstock

Największy deficyt specjalistów w 2022 r. będzie dotyczył branży budowlanej, medycznej oraz produkcyjnej – wynika z Barometru Zawodów 2022. Pierwszy raz od prowadzenia badań nie wskazano zawodów, w których liczba pracowników przewyższałaby zapotrzebowanie pracodawców.

Łącznie 30 zawodów zostało wpisanych na listę deficytowych na rynku pracy w 2022 r., jak wskazują autorzy Barometru Zawodów 2022. To o jeden więcej niż przed ubiegłym rokiem. Pozostałych 138 zawodów zostało uznanych za zrównoważone. To znaczy, że liczba specjalistów jest proporcjonalna do zapotrzebowania rynku.

Badania dotyczące bieżącego roku są wyjątkowe pod względem zawodów nadwyżkowych. Pierwszy raz od siedmiu lat, czyli od czasu stworzenia pierwszego raportu, polski rynek pracy nie wykreował profesji, której reprezentanci przewyższaliby zapotrzebowanie pracodawców. Liczba zawodów uważane za nadwyżkowe topniała z roku na rok. W 2016 r. było ich łącznie 20, natomiast w latach 2019-2021 tylko jeden – byli to ekonomiści.

Do listy zawodów deficytowych po raz pierwszy dołączyli psycholodzy i psychoterapeuci. Jednocześnie zapotrzebowanie na pracę specjalistów ds. rachunkowości ponownie wzrosło. W 2021 r. fachowcy w tej dziedzinie zostali zaliczeni do zawodów zrównoważonych, choć w latach 2019 i 2020 rynek pracy w Polsce wskazywał na brak rąk do pracy wśród księgowych.

Autorzy raportu wskazali również, że niezmiennie od kilku lat na polskim rynku pracy nadal brakuje pielęgniarek, zawodowych kierowców, cieśli, stolarzy, dekarzy oraz specjalistów do obsługi maszyn w sektorze produkcji. Poniżej można znaleźć pełną listę zawodów deficytowych z podziałem na branże.

Zawody deficytowe zgodnie z Barometrem Zawodów 2022:

Branża budowlana – betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani.

Branża medyczno-opiekuńcza – fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, psycholodzy i psychoterapeuci.

Branża produkcyjna – elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, ślusarze.

Branża TSL (transport, spedycja, logistyka) – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych.

Branża edukacyjna – nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Branża spożywczo-gastronomiczna – kucharze i piekarze.

Branża finansowa – samodzielni księgowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości.

