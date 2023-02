Kogo stać na oszczędzanie? Poduszka finansowa Polaków jest niezbyt wygodna

Getin zablokował klientce lokatę. Nie chce zwrócić środków

Getin Bank ogranicza jednej z klientek dostęp do oszczędności. Problemem jest lokata na 170 tys. zł, która miała służyć do obniżenia marży kredytu hipotecznego i stanowiła jego zabezpieczenie. Bank twierdzi, że kapitał może posłużyć jedynie do spłaty zadłużenia. O sprawie pisze „Business Insider”.