Kogo stać na marketing

Czy firmy rezygnują z działań marketingowych w czasie pandemii? O ile firmy obcięły wydatki na marketing, reklamę i PR? Kto teraz na reklamę wydaje najwięcej? O tym rozmawiamy w dzisiejszym Podcaście Antykryzysowym.

- Polskie firmy, możemy podzielić na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to jest ta grupa, która na pewno nie rezygnuje z usług PR, marketingowych i reklamowych. To są firmy, które tak naprawdę w dobie pandemii radzą sobie rewelacyjnie, czyli na przykład producenci lateksowych rękawiczek, producenci gier komputerowych, producenci contentu video domowego. To są firmy, które tak naprawdę w dobie pandemii zarabiają jeszcze lepiej, niż zarabiały i im się nic nie dzieje.

One gdyby mogły, to tak naprawdę, ile fabryka da pieniędzy, tyle są w stanie wsadzić w marketing i pozyskać tego klienta w dzisiejszych czasach. Druga strona, przeciwległa, to są firmy, które dziś mają bardzo duże problemy. To są kina, producenci żywności, rolnicy, dostawcy żywności. To jest też gastronomia, hotele i tak można by było długo wyliczać. To są tak naprawdę wszystkie firmy, które dzisiaj starają się w jakiejś formie protestować i starają się przetrwać, bo to o tym mówimy, albo starają się co najwyżej wygodnie upaść, nie daj Boże, ale niestety z takimi konsekwencjami trzeba się liczyć. I tutaj te firmy, trudno się dziwić, od razu w czasie pierwszego lockdownu i pierwszej paniki ekonomicznej i zdrowotnej, zaczęły odcinać momentalnie usługi marketingowe, reklamowe, PR - mówi Tomasz Szymanowski, dyrektor zarządzający Unicorn Media.

Posłuchajcie całej rozmowy również w wersji podcastowej.