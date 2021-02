Kod QR potwierdzający szczepienie przeciw Covid-19 ważny rok

fot. Tero Vesalainen / Shutterstock

Każdy pacjent, który przyjął dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19, może pobrać kod QR potwierdzający szczepienie. Ważny jest rok – poinformowała PAP dyrektor Centrum e-Zdrowia Agnieszka Kister.

Kod QR można pobrać wchodząc na portal pacjent.gov.pl i logując się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub wkrótce w aplikacji mObywatel. O wydruk papierowy kodu można poprosić w punkcie szczepień bezpośrednio po zaszczepieniu drugą dawką. W sklepach Google Play i App Store jest też dostępna bezpłatna aplikacja "Zaszczepieni", która umożliwia weryfikację ważności i poprawności kodu QR okazywanego przez osobę zaszczepioną. Aplikacja ta umożliwia potwierdzenie, że okazujący kod jest faktycznie zaszczepiony obiema dawkami szczepionki.

Aplikacja "Zaszczepieni" pokazuje podstawowe dane osoby zaszczepionej – imiona i pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. Działa w trybie offline.

Kod QR przydatny jest przy wjeździe do Polski. Osoby, które go okażą, nie są kierowane na kwarantannę. Ponadto nie dotyczy ich ustalony limit 5 osób na spotkaniach towarzyskich.

"QR kod jest obecnie ważny przez 12 miesięcy, czyli relatywnie dość krótko. Zrobiliśmy to w trosce o jakość i bezpieczeństwo obywateli, ponieważ wciąż otwarte pozostaje pytanie, jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu przeciw COVID-19. Założyliśmy pewną elastyczność, jeśli chodzi o późniejsze wydłużenie terminu ważności kodu. W praktyce oznacza to, że jeśli w przyszłości badania potwierdzą, że skuteczność tych szczepionek utrzymuje się dłużej niż rok, pacjenci będą mogli pobrać zaktualizowaną wersję QR kodu, np. wchodząc na swoje Internetowe Konto Pacjenta" – powiedziała dyrektor CeZ.

Równocześnie dodała, że osoby, które nie chcą lub nie potrafią korzystać z Internetowego Konta Pacjenta będą mogły również uzyskać zaktualizowany kod u lekarza.

"Osoby zaszczepione dwiema dawkami będą mogły pójść do lekarza i poprosić o wydruk kodu QR. Każdy lekarz ma dostęp poprzez bezpłatną aplikację gabinet.gov.pl do tej informacji, co wynika z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oznacza to, że może pobrać kod, po wcześniejszej weryfikacji, czy pacjent faktycznie został zaszczepiony, wpisując numer PESEL pacjenta do systemu gabinetowego" – dodała.

W Polsce, od kiedy ruszyła akcja szczepień przeciw COVID-19, wykonano ich już 1 176 904, w tym ponad 200,5 tys. zaszczepiono drugą dawką. To dane z poniedziałku, z godziny 10.30.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w poniedziałek, że zakontraktowano blisko 100 mln dawek. W I kwartale 2021 roku do Polski powinno trafić ich około 6,1 mln wobec pierwotnie zaplanowanych 9 mln. Pozwoli to, w tym okresie, uodpornić około 3 mln osób.

W Polsce dostępne są dwie dwudawkowe szczepionki mRNA - producenta Pfizer/BioNTech oraz Moderny. Do 10 lutego powinien pojawić się kolejny, również dwudawkowy, preparat firmy AstraZeneca.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

