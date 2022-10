Kochalski (RPP): Nie ma dużej przestrzeni do podwyżek stóp proc.

fot. Krzysztof Sitkowski / / Kancelaria Prezydenta RP

Nie ma dużej przestrzeni do podwyżek stóp proc. lub nawet do podwyżek w ogóle - powiedział w TVN24 członek RPP Cezary Kochalski.

Zapytany o to, czy RPP ma dużo przestrzeni do podwyżek stóp procentowych, Kochalski powiedział: "Wydaje się, że nie ma, dlatego że jeżeli spojrzymy na tzw. lukę popytową, to ona się domyka" - powiedział.

W innej części wypowiedzi zasygnalizował, że ma na myśli również przestrzeń do podwyżek "w ogóle".

Kochalski dodał, że dotychczasowa skala zacieśnienia polityki przez RPP była "spektakularna".

Według członka RPP, w najbliższych miesiącach odczyty inflacji będą zbliżone do wrześniowych (17,2 proc. rdr), a w I kw. 2023 r. odczyty CPI również będą wysokie.

Dodał, że inflacja nie powinna przekroczyć 20 proc., ale będzie to uwarunkowane również decyzjami, które nie leżą po stronie NBP i RPP. (PAP Biznes)

