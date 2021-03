Kobiety stanowią mniejszość we władzach 140 polskich spółek giełdowych [Raport]

fot. fizkes / Shutterstock

Kobiety pozostają mniejszością we władzach 140 polskich spółek giełdowych - wynika z zaprezentowanego w poniedziałek raportu CFA Society Poland. Najlepiej wypadły pod tym względem największe spółki z indeksu WIG20, w których kobiety stanowią 18 proc. władz. Najgorzej - spółki z sWIG80.

Zdaniem autorów raportu nawet stosunkowo niewielki poziom różnorodności płciowej we władzach spółki (poniżej rekomendowanego 30 proc. progu) przekłada się na wyższy poziom marży zysku netto i niższe ryzyko liczone jako odchylenie standardowe dziennej zmiany cen akcji.

W analizie CFA Society Poland zaprezentowanej w poniedziałek podczas wydarzenia "Ring the Bell for Gender Equality" wzięto pod uwagę spółki wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Wynika z niej, że największy udział procentowy kobiet, 18 proc. jest we władzach spółek z WIG20, najmniejszy, 12 proc. w spółkach z WIG80 (dane za 2019 r.)

"W ciągu minionej dekady największe spółki z warszawskiego parkietu (WIG20) odnotowały najbardziej dynamiczny wzrost różnorodności płci w strukturach zarządzających z badanych indeksów, prawie podwajając wynik z 9,7 proc. do 18,1 proc. Wśród pozostałych analizowanych firm, czyli średnich (mWIG40) i najmniejszych (sWIG80), dynamika wzrostu była zbliżona, choć obie grupy startowały z różnych poziomów" - zauważono w raporcie „Udział kobiet we władzach a efektywność spółek”.

Jak podano, w przypadku spółek z mWIG40 udział kobiet we władzach wzrósł z 11,3 proc. do 14,3 proc., a dla spółek wchodzących w skład sWIG80 z 9,2 proc. do 11,7 proc.

Jednocześnie autorzy raportu zwrócili uwagę, że im większa spółka, tym większa liczba osób wchodzi w skład jej organów. "Władze spółek z WIG20 przez cały badany okres były większe niż władze spółek z mWIG40 i sWIG80. Średnio we władzach spółek z WIG20 na koniec 2019 roku zasiadało 14,7 osób w porównaniu do 11,7 osoby dla mWIG40 i 9,1 osoby dla sWIG80. Dla każdego z indeksów w przeciągu badanego okresu liczebność zarządów była mniejsza niż rad nadzorczych. W 2019 roku w skład zarządów spółek WIG20 wchodziło średnio 6,3 osób, a w skład rad nadzorczych 8,4 osoby, podczas gdy dla indeksu mWIG40 liczba ta nie przekroczyła 5 dla zarządu i była mniejsza niż 7 dla rad nadzorczych, a dla sWIG80 odpowiednio nieco ponad 3 i niecałe 6" - napisano.

autor: Karolina Mózgowiec