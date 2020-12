Kobieta pracująca [Podcast]

Puls Biznesu

„Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję” – kto pamięta kwestię Ireny Kwiatkowskiej z „Czterdziestolatka”? „Puls Biznesu” szuka takich przedsiębiorczych pań (no, może bardziej takich, które pracy się nie boją i osiągnęły sukces) i niedawno ogłosił zwyciężczynie 10. edycji 100 Kobiet Biznesu. Ich historie są świetne, aż się nie chce wierzyć w szklany sufit. Ale jednak on istnieje, chociaż zaczyna pękać.



Kilka dni temu jeden z głównych menedżerów Zalando poinformował, że ustąpi ze stanowiska dwa lata przed wygaśnięciem kontraktu, bo priorytetem są ambicje zawodowe jego żony. Piękne, prawda? Można ze wsparciem męża, można i bez. Sprawdźmy, jak sobie radzą panie w IT, bankowości, sporcie i branży obuwniczej. Co im pomaga, co przeszkadza, jakie są, czego chcą, a czego nie.



W Niemczech kobiety wcale nie mają tak łatwo, w zarządach jest ich nawet mniej niż w Polsce, ale od miesiąca działają tam przepisy, które to zmienią. U nas jest regres, a szkoda, bo różnorodność, również w płci osób kierujących firmą, jest korzystna - mówi o tym Anna Karaszewska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Jobs First, agencji zajmującej się przywracaniem do zatrudnienia osób, które utraciły pracę. Kobiety potrafią również całkiem nieźle inwestować, o czym mówi Aneta Kocemba-Muchowicz, dyrektor zarządzająca kierująca biurem Credit Suisse w Warszawie.



Czy w robieniu kariery pomaga sport? Według Ewy Chodakowskiej, wiceprezeski BeBio, jak najbardziej – pokonaj swoje słabości na macie, udowodnij, że jesteś panią swojego ciała, a staniesz się panią swojego losu.



Płeć piękna doskonale radzi sobie i w innych profesjach zarezerwowanych w przeszłości dla mężczyzn, czego przykładami są Dominika Żak, założycielka i prezeska DeeZee czy Anna Kurek z ITBoom.



Świat już się zmienia, kobiety się wspierają, działają, o czym opowiada Monika Kordowska, dyrektor zarządzająca pionu ryzyka operacyjnego, kontroli kredytowej i przeciwdziałania nadużyciom w Banku BNP Paribas.



Sześć kobiet i sześć różnych historii. Zapraszam na podcast!

